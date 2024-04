Mahlberg will Tigermücke bekämpfen

1 Mahlberg will eine drohende Tigermücken-Plage verhindern – und die Stechmücke intensiv bekämpfen. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild

Die Stadt Mahlberg will eine erneute Plage an Stechmücken verhindern. Eine Fachfirma soll von sofort an die Brutplätze der invasiven Art aufspüren und bekämpfen.









Link kopiert



Erst vor drei Wochen hatte eine Gruppe besorgter Bürger das Thema auf die Tagesordnung der Kommunalpolitik gesetzt und die Diskussion in Gang gebracht. In der Sitzung des Ortschaftsrats Orschweier forderte die Gruppe ein zeitnahes Eingreifen von Spezialisten, um einer neuerlichen Plage in diesem Sommer vorzubeugen. Wenige Tage später wurde die Bekämpfung der ursprünglich aus Südostasien stammenden und aggressiven Stechmücke durch die Gruppe auch im Gemeinderat thematisiert.