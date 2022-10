1 Janna Kraft (links) und Marie Reger Foto: Reger

Die ehemalige Beffendorferin Marie Reger will mit einer neuen App Frauen helfen, die sich in den Wechseljahren befinden.















Oberndorf-Beffendorf - Am Welt-Menopause-Tag am 18. Oktober wird das von der Beffendorferin mitgegründete Start-Up-Unternehmen "femfeel" eine App auf den Markt bringen, die Frauen helfen soll, ihr Wohlbefinden während der Wechseljahre zu steigern.

Marie Reger will zusammen mit "femfeel" die Versorgungslücke im Bereich der Wechseljahre schließen, heißt es in einer Mitteilung.

Viele unternehmen nichts

Laut Statistik sollen zwei Drittel der betroffenen Frauen aufgrund der Hormonumstellungen und den damit verbundenen Beschwerden im Alltag unter Einschränkungen leiden. Ein Großteil dieser Frauen, etwa 73 Prozent, unternimmt allerdings nichts gegen die Beschwerden. Nicht zuletzt, weil das Thema in der Öffentlichkeit tabuisiert wird.

Das will das Start-Up "femfeel" ändern. Die Wechseljahre ihrer Mütter waren für Marie Reger und Janna Kraft der Ausschlag, im Jahr 2020 bereits während ihres Studiums am Karlsruher Institut für Technologie anzufangen, Lösungen für Frauen in der Lebensmitte zu entwickeln.

Die App begleitet Frauen dabei, einfache Lebensstiländerungen in den Bereichen Bewegung, Stressreduktion und Ernährung im Alltag zu integrieren, mit dem Ziel, die Beschwerden zu lindern und das Wohlbefinden nachhaltig zu steigern.