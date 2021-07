2 80 Jahre jung wird Manfred Bok heute – und noch immer ist seine Schreibtisch sein Lebensmittelpunkt Nummer eins. Foto: Morlok

Manfred Bok, "’s gwaltätige Mahle", wie er einst als Bürgermeister von Betra genannt wurde, darf heute seinen 80. Geburtstag feiern. Dürfen ist in diesem besonderen Fall das richtige Wort, denn schon zweimal ist er dem Tod kurz vor knapp von der Schippe gesprungen.

Horb - Im Herbst 2013 hatte er einen Schlaganfall, und nur der geistesgegenwärtigen Reaktion von Adolf Bamberger hat er es zu verdanken, dass er diesen überlebt hat. "Der hat mich geschnappt und ins Nagolder Krankenhaus gefahren", erinnert sich der Jubilar an diesen denkwürdigen Tag.

Im Sommer 2019 stand dann die nächste Prüfung an: eine große Herzoperation mit anschließender Reha. Diese hat er ebenfalls gut überstanden hat.

"Ich habe während dieser harten Zeit meinen Humor und meine positive Lebenseinstellung nie verloren", reflektierte er im persönlichen Gespräch mit unserer Zeitung. Und das stimmt. Immer wenn man Manfred "Manne" Bok trifft, hat er einen Witz auf Lager. Die beiden Schicksalsschläge waren für ihn, der vom Elternhaus aus tiefreligiös erzogen wurde, Grund genug, dankbar und demütig wieder mehr Kontakt zur Kirche aufzubauen. Diakon Klaus Konrad und Pater Janis bezeichnet er heute als Freunde, und aus Respekt vor den Gottesmännern sind seine Witze nicht mehr so zotig wie früher, wie er lachend einräumte.

Das "Geburtstagskind" wurde am 5. Juli 1941 als erstes von vier Kindern – er hat noch drei Schwestern – der Eheleute Theresia (geborene Seifried) und Martin Bok im Horber Krankenhaus geboren. Sein Vater, der als Werksmeister bei "Bader" in Mühringen arbeitete, stammt aus der Nordstetter "Krone" und wurde deshalb im Ort nur der "Kronen-Mate" genannt.

Die Erinnerungen an seine frühe Kindheit sind verblasst, doch daran, dass er nach vier Jahren Volksschule in die Oberschule, wie die Gymnasien früher hießen, wechseln musste, das hat er noch voll auf dem Schirm. "Warum soll ich Englisch lernen, wenn ich noch nicht mal richtig Deutsch kann?", fragte sich der junge Mann, der schon als Jugendlicher seinen eigenen Kopf hatte.

1955 verließ er die ungeliebte Oberschule ohne Abschluss und begann eine Lehre bei einer Stuttgarter Versicherungsfirma. 1958 beendete er diese Lehre mit dem Abschluss als Versicherungskaufmann und blieb noch zwei Jahre als Sachbearbeiter in der Schadensabteilung in Stuttgart. Im Mai 1960 wagte er einen weiteren Schritt in Bezug auf seine berufliche Entwicklung und ging für sechs Jahre in den Außendienst. Er betreute seinerzeit die Kunden im Kreis Sigmaringen. Die logische Konsequenz aus diesen acht Jahren Erfahrung war dann die Selbstständigkeit im Versicherungsgewerbe, die für ihn ab dem 1. Januar 1966 mit einem Büro in der Altheimer Straße begann.

Lehrreiche Schritte in die Selbstständigkeit

Doch der Laden lief nicht so gut, wie es sich der junge Ehemann, der seit Dezember 1964 verheiratet war, vorgestellt hatte, und da kam ihm 1968 die Wahlausschreibung für den Bürgermeisterposten in Betra gerade recht. Er bewarb sich, gewann die Wahl und war ab da Teilzeitbürgermeister mit einer 60-Prozent-Stelle in Betra. Als der Ort 1972 im Zuge der Gemeindereform in Horb eingemeindet wurde, war es leider aus mit dem prima Job. "Ich habe aber in dieser Zeit sehr viel in punkto Grundstücksgeschäfte dazugelernt", erklärte das "gewalttätige Männlein" (s’ gwaltätige Mahle), das in den Jahren als Bürgermeister mehr als einmal die Zähne zeigen musste, um ernst genommen zu werden.

Mit diesem Wissen im Gepäck erweiterte er sein Versicherungsbüro um den Immobilienbereich. Dazu zog er in ein größeres Büro in der Wintergasse um und stellte Personal ein.

Kommunalpolitisch war er noch einige Zeit im Hechinger Kreistag und im Ortschaftsrat von Dettensee, dort als stellvertretender Ortsvorsteher, aktiv, bis er sich Ende 1983 offiziell ganz aus der Kommunalpolitik zurückzog. Im Hintergrund hat er jedoch immer – wenn auch manchmal mit wenig Erfolg – an bestimmten Strippen gezogen.

Beruflich war er mit seinem Versicherungsbüro und dem Immobilen-Bereich in der Neckarstadt etabliert, doch die Arbeit wuchs ihm langsam über den Kopf. 1991 veränderte er deshalb die Struktur seines Büros. Er gab den Versicherungsteil ab und konzentrierte sich fortan auf den Immobilen-Sektor. 1991 gründete er auch die Horber Dependance der Eigentümer-Schutzgemeinschaft Haus & Grund, deren Vorsitzender er bis 2016 war, und die er in dieser Zeit stark geprägt hat. Heute ist er Ehrenmitglied im Verein.

"Allein schaffst du gar nichts, nur in der Gemeinschaft klappt’s", lautet seine Erkenntnis aus seiner langen Lebenserfahrung.

Treibende Kraft bei Ritterspiele-Gründung

Dies gilt für ihn auch für sein Engagement beim "Leonhardsritt", den er, der Reitersmann, gegen alle Widerstände gemeinsam mit Diakon Klaus Konrad 2014 ins Leben rief. Kamen 2014 nur wenig Interessierte, so ist der Leonhardsritt heute eine Attraktion, die ebenso wie die Ritterspiele aus Horb nicht mehr wegzudenken ist.

Ja, auch bei der Gründung der berühmten Maximilian Ritterspiele im Jahr 1998 war Manfred Bok eine der treibenden Kräfte und führte den Verein ab 1999 für sechs erfolgreiche Jahre, bevor er altershalber den Vorsitz abgab. "Wir hatten immer einen positiven Finanzabschluss", so sein erfreuliches Fazit jener Zeit, verbunden mit einem Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung des heutigen Ritterspiel-Managements.

Doch nicht nur große Events, sondern auch Dinge im Kleinen, wie der beliebte "Schwarzwurststammtisch" im Steiglehof tragen die Handschrift des Jubilars. Er hat für seine Heimatstadt viel erreicht in den Jahren seines Wirkens.

Sein größtes Hobby, das Reiten, musste er inzwischen zwar leider aufgeben, doch Manne Bok wird als "Sankt Martin" immer im Gedächtnis der Horber bleiben. "Mindestens 150 Mal habe ich den Mantel mit dem Bettler am Martinstag vor fünf Horber Kindergärten geteilt und mich immer gefreut, wenn ich das Glitzern in den Augen der Kinder gesehen habe, wenn ich mit meinem Pferd vorbeikam."

51 Jahre lang nahm er auch an den berühmten Blutritten von Weingarten und Bad Wurzach teil. Seine Liebe zum Pferd stellte er auch gemeinsam mit seinen Reiterfreunden 2011 beim "Neckarblühen" unter Beweis. Sie organisierten damals den Pferdetag samt Festumzug. Ein Veranstaltungspunkt, der so gut ankam, dass er die darauffolgenden Jahre bei den Gartenschauen in Nagold und Sigmaringen wiederholt wurde. Bok, der immer noch mit seiner Frau verheiratet ist, jedoch seit 1991 getrennt lebt und vor 30 Jahren in sein Haus auf dem Hohenberg zog, hat vier eigene Kinder, zwölf Enkel und drei Urenkel. "Ich habe mit allen guten Kontakt und darf mich trotz der räumlichen Trennung von meiner Frau über ein intaktes Familienleben freuen", so sein Fazit. Sein Sohn Markus, Ortsvorsteher von Nordstetten, hilft ihm bei den Arbeiten mit den neuen Medien, insbesondere was PC und Internet betrifft, denn sein Büro ist immer noch Dreh- und Angelpunkt vieler Aktivitäten von Manne Bok.

Großartige Wünsche hat er keine mehr ans Leben. Ein wenig Gesundheit, wenn’s geht, würde ihm schon reichen. Materiell weht dem Jubilar, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, wie er selbst sagt, der Wind heute sanfter ins Gesicht und er weiß, dass er dies auch all seinen Weggefährten zu verdanken hat, denen er auf diesem Weg herzlich dafür dankt. Mit einigen von ihnen feiert er heute im "Steiglehof" diesen besonderen Ehrentag.