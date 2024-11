Seit dem Ampel-Aus und dem Wahlsieg Donald Trumps freuen sich die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP im Land offenbar über deutlich mehr neue Mitglieder, aber auch aus der Opposition wird teilweise ähnliches vermeldet. Wie sieht es damit in VS aus?

Es seien verstärkt Mitgliedsanträge eingegangen, wurde bundes- und landesweit aus der SPD und der FDP sowie seitens der Grünen vermeldet.

Aber auch aus der Opposition heißt es mitunter, dass man sich seither über mehr Zulauf freue.

Ob das auch bei den Stadtverbänden und Ortsvereinen in Villingen-Schwenningen der Fall ist? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Grüne vermelden Zuwachs

Bei den Grünen gab es nach Angaben aus den Parteizentralen in Bund und Land direkt nach der Bekanntgabe des Wahlsiegs von Donald Trump und nach de Nachricht vom Ende der Ampel-Regierung eine auffällige Zunahme an neuen Mitgliedschaften. Das berichten überregionale Medien.

Karin Zucker vom Grünen-Ortsverband Villingen-Schwenningen bestätigt das auch für die hiesige Region: „Sowohl bei uns im Schwarzwald-Baar-Kreis als auch im Ortsverband VS spüren wir diesen Zuwachs“, vermeldet die Villingerin, die den Überblick über die Mitgliederentwicklung hat, zumal sie auch Geschäftsstellenleiterin des Kreisverbands Schwarzwald-Baar ist.

Sie erläutert die Zahlen für Villingen-Schwenningen so: Schon seit dem 1. Januar dieses Jahres habe man in VS 21 Neumitglieder. Das bedeute gegenüber dem Stand im Jahr 2023 einen Zuwachs von 25 Prozent. Dabei seien es allein fünf Neueintritte seit Donnerstag, 7. November, gewesen. Und sie ergänzt noch: „Momentan bekommen wir täglich Mitteilungen aus der Bundeszentrale über neue Eintritte und wir gehen davon aus, dass noch weitere für uns in der ‚Warteschleife‘ sind.“ Auf der Bundesdelegiertenkonferenz sei mitgeteilt worden, dass es bundesweit seit dem Ampel-Aus 11 000 Parteieintritte gegeben habe.

Plus auch bei der FDP

Die FDP Baden-Württemberg gab ebenfalls an, dass es vermehrt Eintritte seit dem Ende der Ampel-Koalition gegeben habe.

Und Stadtverbands-Vorsitzende Petra Neumann kann das auch erfreut für den Bereich Villingen-Schwenningen vermelden. „Ja, wir haben in VS tatsächlich in den vergangenen zwei Wochen einen überraschenden Zuwachs zu verzeichnen, was mich unheimlich freut. Jedes Mitglied stärkt unsere Mitte, jeder zählt! Das ist mir auch immer wichtig, es jeden wissen zu lassen, der beitritt. Wir gehen jeden Morgen hier vor Ort aus dem Haus, wir finden hier vor Ort statt, wir sind greifbar und erlebbar. Was wir tun, machen wir für hier.“ Ob denn im Zuge des Ampel-Aus auch Austritte zu verzeichnen waren? Petra Neumann verneint. Zwar habe es im Zeitraum der Kommunal- und Europawahlzeit Austritte gegeben. „Hier allerdings waren die Verabschiedungen absehbar und in Zahl auch sehr übersichtlich“, betont die Vertreterin der Liberalen.

SPD wächst auch

Die SPD in Baden-Württemberg spricht gar von einer „Beitrittswelle“. Sowohl online als auch auf Papier seien Anträge abgegeben worden, sagte eine Sprecherin überregionalen Medien. Der Ortsvereins-Vorsitzende der Sozialdemokraten in Villingen-Schwenningen, Kai Humphries, erkennt den Trend hier ebenfalls. So sei der Ortsverein – allerdings schon seit Jahresbeginn – um 13 Mitglieder gewachsen und habe damit ein Nettowachstum von acht Prozent. Austritte gebe es „nur sehr vereinzelt und kaum aus parteipolitischen Gründen“, meint er. Der Kreisverband der SPD sei eine der am stärksten wachsenden in Baden-Württemberg mit circa fünf Prozent Nettowachstum. „Wir gewinnen auch stetig neue junge Menschen. Die Jusos Schwarzwald-Baar wachsen mit circa sechs bis sieben Prozent jedes Jahr“, berichtet er abschließend.

Zuversicht bei der CDU

Mitgliederzuwachs verzeichnete allerdings auch die Opposition: Bei der CDU gingen bundes- und landesweit ebenfalls zahlreiche neue Mitgliedsanträge ein, wie berichtet wird. Johannes Hellstern, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands VS, sagt grundsätzlich: „Der positive Trend bei den Zuwächsen hält eigentlich schon eine ganze Weile an, auch ohne Ampel-Aus. Insgesamt haben wir im Stadtverband dieses Jahr zehn Eintritte bei insgesamt vier Austritten. Wir sind eigentlich sehr positiv gestimmt und hoffen natürlich auf noch mehr Zuspruch in Zukunft.“

Er merkt allerdings auch an: „Die CDU muss natürlich auch massiv um verlorenes Vertrauen werben und dieses Vertrauen muss dann auch hoffentlich nach der Bundestagswahl bestätigt werden.“

Im Kreis habe die CDU insgesamt seit September 2023 einen Zuwachs von circa 60 neuen Mitgliedern.

AfD sieht keine Kausalität

Keine direkten Effekte aus dem Ampel-Aus verspürt hingegen offenbar die AfD. Nach Angaben des Landesverbandes könne man keine Veränderungen zum ohnehin großen Interesse verspüren, berichtet der SWR, der bei dem Landesverband nachgefragt hat. Martin Rothweiler, der Sprecher des AfD-Kreisverbands Schwarzwald-Baar, sagt: „Der Trend ist bei uns im Kreisverband seit Jahresbeginn stark positiv bis stabil, mit monatlichen oder ferienbedingten Schwankungen. Auf Jahresbasis verzeichnen wir ein Plus von rund 25 Prozent. Negative Intervalle gibt es im Jahr 2024 keine, nur Wochen mit ‚Nettonull‘. Einen direkten Zusammenhang von Mitgliederentwicklung mit dem Ampel-Aus können wir nicht erkennen. Wir haben im November einen Nettozuwachs an Mitgliedern, es wäre aber zu früh, um einen Trend und eine Kausalität abzuleiten.“

Rothweiler glaubt den Ampelparteien die gemeldeten Zahlen übrigens nicht wirklich. Diese seien „nicht überprüfbar“.