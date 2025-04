Bei der 84. Hauptversammlung des Sportvereins Betzweiler-Wälde stellte Arthur Hoppe, Vorstand Sport, die Sparten des Vereins vor und hob hervor, dass circa 195 Personen pro Monat die Sportangebote des Vereins wahrnehmen. Die Mitgliederzahl sei um 21 auf nun 583 Mitglieder gestiegen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.

Der Schuldenstand, bedingt durch den Sportheimbau, sei im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter deutlich reduziert worden und habe nun ein überschaubares Niveau erreicht, betonte Hoppe. Zehn Betreuer des Vereins trainieren 53 Jugendspieler des Sportvereins Betzweiler-Wälde in allen Altersgruppen. Beschafft worden seien zwei Jugendtore sowie Trainingsanzüge und Rucksäcke für die gesamte Jugend.

Lesen Sie auch

Strukturreform des WFV

Marc Rehfuss, Spartenleiter Fußball, blickte auf das fußballerische Geschehen zurück. In der Saison 2024/2025 spielen die Aktiven wegen der Strukturreform des Württembergischen Fußballverbands (WFV) in der Kreisliga A Süd. Um den Verein künftig weiter zu entwickeln und das Vereinsangebot weiter auszubauen, bedürfe es einer Satzungsänderung, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach der Vorstellung wurde die Änderung einstimmig beschlossen.

Ortsvorsteher Hans-Ulrich Wößner führte die Wahlen mit folgendem Ergebnis durch: Vorsitzender: Andreas Reich (neu), stellvertretender Vorsitzender: Arthur Hoppe (neu), Jugendleiter: Andreas Kilgus (neu), Kassierer: Marcel Vogt (neu), Ausschuss: Valentin Grözinger (neu), Lukas Mensak (neu), Florian Storz (neu), Joachim Link (neu), Jasmin Weiss, Kassenprüfer: Kathrin Eisele, Melanie Müller (beide neu), Platzkassierer: Bernd Kapp und Thomas Kapp.

28 Mitglieder gewürdigt

Verabschiedet aus der Vorstandschaft wurden Rene Gaiser, Tobias Paul und Ruth Lampprecht. Aufgrund ihrer Verdienste beim Sportverein Betzweiler-Wälde wurde Ruth Lampprecht zum fünften Ehrenmitglied ernannt. Sie war 35 Jahre Kassiererin.

Es wurden insgesamt 28 verdiente Mitglieder für ihre Treue zum Verein gewürdigt. Für 20 Jahre: Nicole Gaiser, Johannes Glück, Rico Haas, Robin Haas, Monika Hezel, Samuel Mutschler, Yvonne Schaupp. Für 30 Jahre: Dirk Barth, Nico Feldbinder, Joachim Link, Niko Müller, Andreas Rapp. Für 40 Jahre: Daniel Haas, Jochen Lehmann, Michael Link, Nadine Link, Christa Schatz, Frank Springmann, Friedel Springmann. Für 50 Jahre: Gerlinde Eisele, Thomas Graf, Stefanie Günther, Kurt Heinzelmann, Claus Mannuß. Für 60 Jahre: Rolf Herbstreuter, Jürgen Lohmüller, Fritz Reich, Arno Springmann.

Eine WFV-Ehrung in Form von Spielerehrennadeln gab es für Marc Rehfuss (in Bronze) und in Form von Verbandstätigkeiten für Arthur Hoppe und Holger Wörner (in Bronze).