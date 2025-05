Hierbei konnte die Vorsitzende Martina Brüstle zahlreiche Mitglieder begrüßen. Es folgte ein Grußwort des Kreisvorsitzenden Reinhardt Streuber der über diverse Forderungen und Aktivitäten des Sozialverbandes aufmerksam machte.

Nach dem Totengedenken führte Martina Brüstle die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres auf. So gab es im Juni einen Tagesausflug nach Sigmaringen mit Besichtigung des Schlosses bei guter Beteiligung und eine Schlusseinkehr im Berghaus Kopfmacher. Im September gab es eine fünftägige Freizeit in den Spreewald mit diversen Ausflügen und einer Stocherkahnfahrt sowie eine Führung in einer Spreewalder Essiggurkenfabrik. Im Herbst gab es noch einen Ausflug in den Europapark Rust. Die Weihnachtsfeier in der Kastellhalle Waldmössingen war mit über 120 Teilnehmern sehr gut besucht.

Lesen Sie auch

Schriftführer und Sozialberater Johann Weing konnte berichten das er insgesamt seit der letzten Versammlung 211 Beratungen durchgeführt hat, was eine Steigerung von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Hierbei wurden 32 Vorgänge an den Sozialreferenten nach Freudenstadt abgegeben bei dem es sich um Widersprüche im Schwerbehindertenrecht oder der Ablehnung einer Erwerbsminderungsrente handelte.

Insgesamt konnte man 38 Neumitglieder begrüßen und die Anzahl der Mitglieder erhöhte sich auf 715 Mitglieder.

Auch Nichtmitglieder wurden in 52 Fällen beraten. Die meisten Beratungen fanden zur Beantragung oder Beratung nach dem Schwerbehindertenrecht (59) statt. Ferner zum Thema Rente oder Erwerbsminderungsrente (45), Pflegeversicherung (32), Formularhilfe (30) sowie sonstige Beratungen im Sozialversicherungsrecht (53).

Erfolgreiche Vertretung

Hierbei konnten in mehreren Fällen die Mitglieder erfolgreich vertreten werden, um einen Schwerbehindertenausweis zu erhalten oder den Anspruch auf Erwerbsminderungsrente durchzusetzen.

Kassierer Engelberd Leib konnte über eine solide Kassenführung berichten und das Jahr mit einem Überschuss abschließen. Die Revisoren Alfred Schätzel und Angelika Matt konnten eine solide Kassenführung bestätigen.

Die Frauenbeauftragte Sonja Kopp berichte über den monatlichen VdK–Treff, der immer am letzten Dienstag im Monat stattfindet. So traf man sich im Januar im Spittel, um den Jahresplan zu besprechen.

Unter den zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres war etwa der Besuch der Gärtnerei Weißer in Schabenhausen, eine Grillfeier im August, der Besuch des Schornsteinfegermuseums in Villingendorf und eine Weihnachtsfeier im evangelischen Gemeindehaus Sulgen. Das neue Jahr begann mit dem Besuch der Ausstellung „ 100 Jahre Schramberger Hansel“ und anschließender Einkehr im Cafe Majolika.

Im März gab es eine Führung im ehemaligen Grandhotel Waldlust in Freudenstadt mit anschließender Einkehr im Turmbräu. Im April war man beim Betreuungsverein eingeladen zu einem Vortrag von Engelberd Leib zum Thema Patientenverfügung. Auch im neuen Jahr sind wieder viele abwechslungsreiche Aktivitäten und Ausflüge geplant.

Bei den drauf folgenden Wahlen, die Streuber leitete gab es folgende Besetzungen des Vorstandes: Martina Brüstle wurde wieder zu 1. Vorsitzenden gewählt, neuer 2. Vorsitzender wurde Thomas Haas, Kassierer Engelberd Leib, Schriftführer und Berater Johann Weing, Frauenbeauftragte Sonja Kopp, als Besitzerin wurde Michaela Lehmann gewählt, neue Besitzerin wurde Gabriele Armbruster. Als Kassenprüfer wurde Alfred Schätzle im Amt bestätigt, neu hinzu kam Elisabeth Haas.

Anschließend bedankte sich Martina Brüstle bei den ausscheiden Vorstandsmitglieder für die geleistete Arbeit. Claudi Mückel als 2. Vorsitzende, Karin Gärtner als Besitzerin sowie Angelika Matt als Kassenprüferin erhielten jeweils ein Geschenk von ihr überreicht.

Geplante Aktivitäten

Zum Schluss berichtete Martina Brüstle über die kommenden Aktivitäten. So gibt es am 10. Juli einen Tagesausflug in den Gasometer Pforzheim und Ettlingen. Vom 22.-26. September findet ein Mehrtagesausflug ins Altmühltal statt und im Herbst ist nochmals ein Tagesausflug in den Europapark Rust geplant. Das Jahr klingt dann mit der Weihnachtsfeier am 6. Dezember in der Kastellhalle Waldmössingen aus.