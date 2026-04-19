Mitgliederversammlung: TSG Balingen sieht „gravierende Mängel“

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der TSG Balingen kamen viele Themen auf den Tisch. Unter anderem die Zustände einiger Sportstätten in Balingen.
Bei der Mitgliederversammlung der TSG Balingen am Freitagabend in der Sülzle-Lounge der Bizerba-Arena blickte deren Vorsitzender Tom Jessen unter anderem auf „ein ereignisreiches Jahr 2025 mit zahlreichen sportlichen Erfolgen“ zurück. Mit American Football wurde eine neue Sportart ins Portfolio aufgenommen. „Einige Hindernisse mussten überwunden werden, aber die Abteilung geht ihren Weg, hat Zulauf und schon jetzt 50 Mitglieder“, ging Jessen auf den Frischling ein. Hingegen sei die Abteilung Reha-Sport aufgelöst worden, das Kursangebot obliege seitdem dem Gesamtverein.