Mitgliederversammlung SV Alpirsbach: Wahl zum Ehrenvorsitzenden als Höhepunkt

1 Vorsitzender Patrick Pfau (links) und Jugendleiter André Dörfel (rechts) gratulieren Markus Fischer zur besonderen Anerkennung. Foto: Ignacio Weirauch

Der SV Alpirsbach zieht bei seiner Jahresmitgliederversammlung ein positives Fazit zum vergangenen Jahr. Besprochen wurden unter anderem die Sportheim-Renovierung, die gleichgebliebenen Mitgliederzahlen, die sportlichen Erfolge und die Wahl von Markus Fischer zum Ehrenvorsitzenden.









Zahlreiche Mitglieder des SV Alpirsbach-Rötenbach folgten am vergangenen Freitag der Einladung zur Jahresmitgliederversammlung in den Alpirsbacher Hof, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Vorsitzender Patrick Pfau moderierte die Versammlung und geleitete durch die Tagesordnungspunkte.