Rückschau auf das vergangene Jahr hielt die Stadtmusik Schramberg jüngst in ihrer Hauptversammlung auf Gut Berneck und blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück, welches etwa im Zeichen des Abschieds vom langjährigen Dirigenten Meinrad Löffler stand.

Neben Berichten und Ehrungen wurde im Rahmen der Versammlung nun der langjährige Präsident der Stadtmusik, Herbert Zinell, aus seinem Amt verabschiedet.

Wie die Stadtmusik mitteilt, war der Verein 2024 wieder sehr aktiv. Von einem konstanten Mitgliederstand konnte Schriftführer Dieter Neininger berichten. Mit 71 Aktiven, 37 Jugendlichen im Jugendblasorchester „Youthnited“ und 29 Ehrenmitgliedern sowie weiteren Passiven sei die Stadtmusik gut aufgestellt.

Verschiedene Konzerte

Unterschiedlichste Konzerte im Stadtgebiet wurden absolviert, mit den Bergfesten am Stadtstrand im Juli ein Treffpunkt für die Schramberger etabliert und dennoch fiel manches dem Wettergott zum Opfer. So musste das Jubiläumskonzert der Old News auf das Jahr 2025 verschoben werden.

Ein finanziell solides Ergebnis konnte die Finanzreferentin Olivia Flieger präsentieren. Der Vorsitzende Matthias Krause dankte im Rahmen seines Berichtes der Stadt Schramberg für die gute Zusammenarbeit und unterstrich die große Bedeutung der Vereinsunterstützung durch die Stadt. Mit dem Blick ins Jahr 2030 markierte Krause bereits einen großen Meilenstein in der Zukunft. Es wird dann heißen „200 Jahre Stadtmusik“. Langsam aber sicher werde man sich diesem Geburtstag annehmen, so die Stadtmusik.

Über die gute Entwicklung des Nachwuchses berichteten Dirigentin Sabrina Michelfeit und Jugendleiter Jonas Huber. Ein Highlight des vergangenen Jahres war das Event „Youthnited 2.0“, welches der MV Harmonie Sulzbach wieder organisierte. Bei vielen traditionellen Veranstaltungen in Schramberg steuerten die Jugendlichen wieder den Sound bei. So beispielsweise an St. Martin oder beim Kilbesingen der Narrenzunft. Ein Wermutstropfen ist für das laufende Jahr zu verkraften. Die langjährige Dirigentin Sabrina Michelfeit hat angekündigt zur Jahresmitte den Taktstock des JBOs abzugeben.

Ein wahrscheinlich einmaliges Erlebnis war der Bericht der musikalischen Leiter. Diesen teilten sich Meinrad Löffler und Neu-Dirigent Daniel Weißer. So blickte Ehrendirigent Löffler auf ein tolles Abschlussjahr zurück und bedankte sich für ein schönes Weihnachtskonzert. Ein erstes Fazit aus knapp 80 Tagen Stadtmusik konnte auch Daniel Weißer ziehen. Er hat die Fasnet bereits mit Bravour absolviert und stimmte das Orchester auf tolle Konzerte im nun anstehenden Jahr ein.

Mit dem Dank für das ehrenamtliche Engagement aller Mitglieder, konnte Stadtmusik-Präsident Herbert Zinell die einstimmige Entlastung des Vorstandes feststellen. Ihm oblag es gemeinsam mit Matthias Krause die Ehrungen durchzuführen. Hierüber wird gesondert berichtet.

Zinell wird Ehrenmitglied

Den Abschluss der Versammlung markierte die Verabschiedung von Herbert Zinell aus dem Amt des Präsidenten der Stadtmusik. Über 22 Jahre hinweg hatte Zinell dieses Amt inne, was mit stehenden Ovationen und der Ernennung zum Ehrenmitglied der Stadtmusik quittiert wurde.

Gewählt wurden als Vorsitzender Matthias Krause, als Schriftführer Dieter Neininger. Organisationsreferent ist Karsten Birbaum. Beisitzerinnen sind Mirjam Hauser und Amelie Golm.