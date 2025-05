Beim Sportverein (SV) Sulgen hat es in der Führungsetage einen Generationswechsel gegeben.

„Neue Besen kehren gut“. Dieses Sprichwort wird im Fußball oft mit der Verpflichtung von neuen Trainern benutzt. Beim SV Sulgen setzt man neuerdings in der Vereinsspitze eher auf „alte Hasen“, wie der Ausgang der Wahlen bei der Hauptversammlung im Hartplatzcafe zeigte.

Vorstand Infrastruktur Andreas Banholzer berichtete von der letztlich erfolgreichen Suche nach geeigneten Nachfolgern für ihn und Vorständin Spielbetrieb Nadine Rauber. Beide hätten im Herbst vergangenen Jahres angekündigt, für eine Wiederwahl in 2025 nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

„Bedenklich ist natürlich, dass das neue Vorstands-Dreigestirn ein Durchschnittsalter von 60 Jahren haben wird“, räumte Banholzer ein. Er sei stolz auf die Jugend, auch wenn das A-Juniorenteam mangels Spieler vom Spielbetrieb abgemeldet worden sei. Ab der B-Jugend sei man bis zur F-Jugend mit Mannschaften im Spielbetrieb vertreten.

2024 „erfolgreichstes Jahr“

Betreut und trainiert würden die Kinder und Jugendlichen von einem tollen Team von Jugendtrainern und Vätern, die selbst aktiv kickten. 2024 sei das sportlich erfolgreichste Jahr gewesen, bilanzierte Banholzer zufrieden. Bei den Neuwahlen wurde er vom bisherigen Bereichsvorstand Finanzen, Georg Haas, abgelöst.

Die Funktion von Rauber übernahm Wolfgang Maser und der bisherige Vorstand Wirtschaftsbetrieb, Markus Öhler, wurde wiedergewählt. Die Amtszeit des Dreier-Vorstandsgremiums beträgt vorerst nur ein Jahr. Für den Bereich Spielbetrieb Herren übernahm Robin Weber die bisherige Arbeit von Maser, Stellvertreter ist Andy Königshof.

Die Bereiche Spielbetrieb Frauen und Juniorinnen bleiben vakant.

Jugendleiter Sven Effinger übergab nach zehn Jahren seinen Posten an Florian Hönle. Neue Bereichsvorständin Finanzen ist Katharina Grohs-Reifschneider, ihr Mann Jens Grohs übernimmt die Funktion des Geschäftsführers und Ralf Rapp den Wirtschaftsbetrieb.

Wahl der Beisitzer

Als Beisitzer in den Ausschuss gewählt wurden Michaela Wolber, Corrado D’Urso, René Brettnich und Sven Effinger. Als Sportplatzkassierer stellte sich Ehrenvorsitzender Tobias Maurer zur Verfügung, der von Walter Kunz und Andreas Doedt unterstützt wird. Maurer blieb es vorbehalten, die langjährigen Funktionäre für ihre wertvolle Arbeit für den SV Sulgen zu verabschieden. Nadine Rauber sei als erfolgreiche Spielerin 2018 durch die Leitung des Spielbetriebs Frauen in den Vorstand gewählt worden. Sie habe frischen Wind in die Vorstandschaft gebracht und die Zusammenarbeit mit ihr sei stets angenehm gewesen. 2021 habe Rauber den Vorstand Sportbetrieb übernommen und alle Schwierigkeiten gemeistert, hob Maurer hervor.

Dank an Sven Effinger

Auch Jugendleiter Sven Effinger habe ab 2015 als Quereinsteiger eine große Verantwortung übernommen, den Spielbetrieb und die Trainer organisiert und viel Schriftverkehr geleistet. „Bemerkenswert ist, dass er selbst in hektischen Zeiten ein Ruhepol war. Ich bin froh, dass er uns im Ausschuss weiter zur Verfügung steht“, bekräftigte Maurer.

Als er, Maurer, 2009 den Vorsitz des SVS übernommen habe, hätten Infrastrukturprobleme bestanden. Als Nichtfußballer habe ihm Andreas Banholzer spontan zugesagt, dieses Amt zu übernehmen und habe in der Folgezeit als Bauleiter mehrere Bauprojekte wie Kickertreff, Rasenplatz, Stadion und Hartplatzcafe gemanagt. Hierbei habe Banholzer seine ganze Energie eingebracht. „Jetzt sollt ihr das Vereinsleben genießen und trotzdem kleine Tätigkeiten für den Verein übernehmen, um weiterhin dabei zu sein. Vielleicht ist das ja auch kein bleibender Ruhestand, denn der SVS ist eine dauerhafte Liebe“, kam der Ehrenvorsitzende ins Philosophieren.