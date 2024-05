Zu seiner Mitgliederversammlung hatte der Skiclub Loßburg in den Landgasthof Hotel Hirsch eingeladen. Mehr als 50 Mitglieder waren laut Pressemitteilung des Vereins der Einladung gefolgt. Laut Vorsitzendem Martin Benzing zählt der Verein aktuell 423 Mitglieder und damit 14 Mitglieder mehr als im Vorjahr – die meisten davon in der Abteilung Leichtathletik.

Benzing gab eine kurze Zusammenfassung über die zahlreichen Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr. Im Anschluss berichtete Ralf Moser von einem „soliden Kassenstand“. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Lesen Sie auch

Danach wurden die Berichte der Radabteilung, der Sportwarte Nordisch und Alpin, der Leichtathletikabteilung sowie des Jugendleiters vorgetragen. Von April bis September wurden 21 geführte Radtreffs in jeweils zwei Gruppen sowie eine Tagestour und eine Abschlusstour angeboten. Auch nahm der Skiclub erfolgreich am Stadtradeln teil. Mangels Schnee und Trainer gab es zwar keine Skikurse, dafür aber eine Skiausfahrt.

Leichtathletikabteilung als Aushängeschild

Die Leichtathleten waren bei 36 Veranstaltungen erfolgreich am Start. Da im Kreis Freudenstadt nur noch in Loßburg und Dornstetten Laufveranstaltungen stattfinden, mussten sie immer erst einige Kilometer zurücklegen, um an den Deutschen und Baden-Württembergischen Crossmeisterschaften sowie an Württembergischen Meisterschaften und Vereinsmeisterschaften teilzunehmen. Etliche Siege, zweite und dritte Plätze sprangen dabei heraus. Die Leichtathletikabteilung sei das Aushängeschild des Skiclubs, und Gottfried Schrempp könne zurecht stolz auf die Sportler sein, heißt es weiter. Aktuell zählt der Verein hier mehr als 40 Kinder, weshalb eine Unterstützung des Trainers dringend notwendig sei.

Die geehrten Sportler (von links): Florian Haid, Brighton Zabel, Benjamin Haid und Marvin Heinzelmann mit Martin Benzing (links) und Gottfried Schrempp, Abteilungsleiter Leichtathletik (Zweiter von rechts) Foto: Benzing

125 Sportabzeichen wurden abgenommen, und auch der Waldlauf im Oktober war mit 201 Teilnehmern trotz schlechtem Wetter ein voller Erfolg. Zudem war der Skiclub mit einer Radausfahrt am Loßburger Sommerferienprogramm beteiligt. Auch in diesem Sommer soll wieder eine Tour angeboten werden. Vom Vorsitzenden gab es für die Vorstandsmitglieder ein herzliches Dankeschön, ebenso für alle, die sich im Hintergrund für den Verein engagieren.

Unsere Empfehlung für Sie Haushalt von Loßburg Schulden steigen beinahe um das Zehnfache Die Gemeinde Loßburg kämpft mit dem größten Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen seit der Finanzkrise.

Bürgermeister Christoph Enderle schwärmte von der tollen Skiausfahrt, an der auch er teilgenommen hat. In Sachen Vereinsfeste richtete er einen Appell an alle: „Wenn jeder einzelne sich einbringt, können diese Veranstaltungen auch erhalten bleiben.“ Enderle dankte dem Skiclub für die Teilnahme am Kinderferienprogramm, lobte die engagierten Mitglieder und verband mit ihnen die Hoffnung, dass bald die 500er Mitgliedermarke erreicht wird. Sein Dank galt auch Martin Benzing, der seit 15 Jahren den Verein leitet. Enderle sagte dem Skiclub auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu.

Im Anschluss wurden langjährige Mitglieder und erfolgreiche Sportler des Vereins mit einer Urkunde geehrt.