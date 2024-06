Mitgliederversammlung in Schramberg: Ziel ist die Stärkung des Tourismus im Kinzigtal

1 Die Mitgliederversammlung des Schwarzwald Tourismus Kinzigtal findet im Erfinderzeitenmuseum in Schramberg statt. Die Fünftälerstadt ist das neueste Mitglied des Verbands und will ihre Museen stärker bewerben. Foto: Jambrek

Die Mitgliederversammlung des Schwarzwald Tourismus Kinzigtal schrieb das Tourismuskonzept fort. Das noch recht neue Mitglied Schramberg will die Museen in der Fünftälerstadt stärker als bislang über die gemeinsame Marke vermarkten.









Link kopiert



Zur Jahresversammlung kamen die Vereinsmitglieder im Auto- und Uhrenmuseum Erfinderzeiten zusammen. Sie beschlossen den Haushaltsplan, der 2025 Ausgaben in Höhe von rund 476 000 Euro vorsieht. Die Ausgaben werden vor allem von den beteiligten Kommunen in Höhe von 400 300 Euro als auch durch Fördermitglieder zu 29 000 Euro getragen. Das erstellte Gastgeberverzeichnis und Klassifizierungen spülen ebenfalls Geld in die Vereinskasse. Die Ausgaben beruhen in Höhe von 260 000 Euro auf Personalkosten, ebenfalls gewichtig schlagen Druckerzeugnisse mit 30 000 Euro und Messebesuche als auch verschiedene Sonderprojekte mit jeweils 12 000 Euro zu Buche. Als Puffer für nicht genauer spezifizierte Projekte sind 25 000 Euro eingeplant.