Mitgliederversammlung in Dornstetten: Kreis-Grüne: Raketen-Diskussion gehört ins Parlament

Mitgliederversammlung in Dornstetten

1 Weiße Taube auf blauem Grund – Symbol der Friedensbewegung. In deren Tradition stehen auch die Grünen. (Symbolfoto) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

Die Grünen im Kreis Freudenstadt sehen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland kritisch. In jedem Fall fordern sie dazu einen Beschluss des Bundestags. Eine entsprechende Stellungnahme wurde bei der Mitgliederversammlung in Dornstetten einstimmig verabschiedet.









„Frieden schaffen ohne Waffen!“: Das beinhaltet der Ursprung der Grünen. Was die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ab 2026 angeht, trafen bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbands der Grünen im Gasthof Engel in Dornstetten Argumente, die dafür sprechen, auf Sorgen, Fragen und Ängste über die damit verbundenen Risiken einer Eskalation.