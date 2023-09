16 Die Abwahlanträge gegen Claus Vogt fanden keine Mehrheit. Foto: Baumann

Der Abwahlantrag gegen Claus Vogt findet keine Mehrheit. Nur knapp 30 Prozent der Mitglieder sind gegen den Präsidenten. Doch wie ist die Stimmung insgesamt?











Durchhaltevermögen ist gefragt gewesen – und Hitzeresistenz. Eine gewisse Form von Widerstandsfähigkeit, wenn man so will. Genau jene Qualität, welche die Fans gerne von der Mannschaft des VfB Stuttgart sehen wollen. Diesmal waren jedoch die Mitglieder des Fußball-Bundesligisten auf der jährlichen Versammlung bei Sonnenschein und 30 Grad Celsius gefordert. Mehr als drei Stunden dauerte die Veranstaltung in der MHP-Arena schon an, als es überhaupt erst zum entscheidenden Punkt kam – dem Abwahlantrag gegen Präsident Claus Vogt. Besonders heiß ging es nicht zu. Um 17.42 Uhr stand fest: Er bleibt Vereinschef.