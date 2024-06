Mitgliederversammlung des Freundeskreises: So äußert sich der Lahrer Gründer des Casa Verde zur scharfen Kritik

1 Volker Nack (links), Gründer des Kinderheims Casa Verde in Peru, informierte die Mitglieder der Freunde von Casa Verde bei deren Versammlung über die aktuelle Lage vor Ort. Auch über die Kritik an seiner Arbeit sprachen die Anwesenden. Foto: Axel Dach

Bei der Mitgliederversammlung des Lahrer Vereins Freunde von Casa Verde informierte der Vorstand über die Aktivitäten. Außerdem sprach Gründer Volker Nack über die Kritik, die ehemalige Mitarbeiter über die Arbeit vor Ort geäußert haben.









Vor rund 25 Jahren gründete der Lahrer Volker Nack das Kinderheim Casa Verde in Peru. Nun trafen sich die Mitglieder des Vereins Freunde von Casa Verde im Café Meinwärts in Lahr, um bei ihrer Versammlung auf Vereinsaktivitäten zurückzublicken und über aktuelle Kritik an der Organisation zu sprechen. Es wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig die Aktivitäten für die Kinder in beiden Standorten des Kinderheimes – Arequipa und Cusco – in Peru sind.