Mit einer starken Jugendabteilung, erfolgreichen Mannschaften, einem breiten Veranstaltungsangebot und einer neuen Clubhaus-Gastronomie blickt der Tennisclub 80 Rust optimistisch in die Vereinszukunft.

Das wurde bei der Hauptversammlung, zu der der Vorsitzende Yannick Sehrer die Mitglieder sowie Bürgermeister Kai-Achim Klare und Gemeinderätin Ute Hildebrand begrüßte, deutlich.

„Das Jahr 2024 war in sportlicher und organisatorischer Hinsicht äußerst erfolgreich“, betont der Verein in einer Mitteilung.

Zulauf bei der Jugend

So berichtete etwa Jugendwartin Natalie Hessemann von einem großen Zulauf im Jugendbereich. Drei Jugendmannschaften seien für den Spielbetrieb gemeldet worden und am Sommertraining hätten insgesamt 36 Kinder aller Altersstufen teilgenommen. Besonders beliebt sei das dreitägige Jugend-Sommercamp mit Übernachtung gewesen, bei dem es neben intensivem Training auch ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm gab. Angeboten wurde zudem ein Schnuppertraining sowie eine Aktion im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde. „Diese Initiativen sollen auch 2025 fortgesetzt werden“, kündigt der Tennisclub an.

Auch bei den erwachsenen Spielern lief es laut Verein prächtig: In der Sommerrunde des Vorjahrs konnten demnach neun Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet werden. Besonders hervor hebt der Club die Erfolge der „Herren 30“, die Tabellenführer wurden und in die erste Bezirksklasse aufstiegen, und der „Mixed-Mannschaft“, die in Spielgemeinschaft mit Ettenheim alle Spiele gewann und in die zweite Bezirksklasse aufstieg.

Clubhaus eröffnete unter neuer Leitung

Auch in der Winterrunde seien drei Mannschaften aktiv gewesen.

„Neben den sportlichen Erfolgen bot der TC 80 Rust auch ein aktives und geselliges Vereinsleben“, heißt es weiter. So seien zum Tenniscamp auf Mallorca 30 Mitglieder für ein intensives Trainingslager nach Spanien gereist. Trainiert wurde dort auf 18 Sandplätzen, als Highlight stand ein Besuch der „Rafa Nadal Academy“ auf dem Programm. Bei den Clubmeisterschaften seien drei Wochen lang 37 Spieler gegeneinander angetreten. „Die zweite Auflage des Doppelturniers für Amateure und Aktive ‚Grümbledon Open‘ lockte 60 Teilnehmer an. Kreative Outfits wurden ebenso prämiert wie sportliche Leistungen“, so der Club.

Insgesamt erfreue sich der Verein eines stetigen Mitgliederzuwachses. Besonders in den Abendstunden seien die Plätze aufgrund von Mannschaftsreservierungen und Trainerstunden stark ausgelastet. Daher wurde bei der Versammlung von mehreren Mitgliedern der Wunsch nach einem sechsten Platz geäußert, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Der Vorstand nahm diese Anregung auf und werde mögliche Optionen prüfen. Auch in der neuen, bereits laufenden, Saison haben die Tennisspieler einiges vor: Mit der Saisoneröffnung im April eröffnete auch das Clubhaus unter neuer Leitung von Mario und Sandra Hillert aus Sasbach. „Der gelernte Koch wird gemeinsam mit seiner Frau ein vielseitiges kulinarisches Angebot bereitstellen“, heißt es.

Es gibt drei neue Mitglieder im Vorstand

Geöffnet sei es immer dienstags bis sonntags ab 17.30 Uhr. Zur Medenrunde geht der Verein 2025 mit neun Mannschaften an den Start und die „bewährten Clubmeisterschaften“ finden im Juli statt. „Das Finalevent mit Clubabend am 27. Juli soll in diesem Jahr wieder bei bester Stimmung stattfinden“; heißt es. Auch das Spaßturnier „Grümbledon Open“ soll am 9. August 2025 in eine neue Runde gehen, zusätzlich wird sich der Verein wieder am Ruster Straßenfest vom 5. bis 7. September beteiligen.

Einige Vorstandsposten wurden im Rahmen der Versammlung neu besetzt: Phillipp Scholz, Michael Kern und Nils Zorn stellten sich nicht erneut zur Wahl. Neu gewählt wurden: Katrin Koblischek als Schriftführerin, Julian Wolz als Beisitzer Jugendarbeit und Melanie Wilczek als Beisitzer Sportbetrieb & Events. Unverändert im Amt bleiben Vorsitzender Yannick Sehrer, stellvertretender Vorsitzender Leon Ohnemus, Sportwartin Brigitte Nufer, Jugendwartin Natalie Hessemann, Kassenwart Marco Albrecht und Beisitzer Digitalisierung & Kommunikation Christopher Schreiber. Bürgermeister Kai-Achim Klare übernahm die Entlastung der Vorstandschaft und lobte das Engagement und die lebendige Vereinsarbeit.

Der Tennisclub

Der Tennisverein wurde 1980 mit zwei Plätzen gegründet. Mittlerweile besteht die Anlage aus fünf Sandplätzen und einer Flutlichtanlage. Alle Termine und Infos zum Verein sind auf der Webseite unter www.tc80rust.de zu finden.