Mitglieder nach Jahrzehnten verabschiedet: So lief die erste Sitzung des neuen Gemeinderats in Ringsheim

So lief die erste Sitzung des neuen Gemeinderats in Ringsheim

1 Der neue Ringsheimer Gemeinderat freut sich darauf, gemeinsam mit Bürgermeister Pascal Weber die Geschicke der Gemeinde zu leiten. Foto: Piskadlo

Das neue Ringsheimer Gremium saß am Dienstagabend zum ersten Mal gemeinsam am Ratstisch. Drei Mitglieder machten auf eigenen Wunsch ihre Plätze frei. Darunter Manfred Weber, der 30 Jahre lang Teil des Gemeinderats war.









„Ihr tragt die Verantwortung für die Entwicklung von Ringsheim“, richtete sich Bürgermeister Pascal Weber an das neue Gremium des Gemeinderats, das am Dienstagabend zum ersten Mal gemeinsam am Ratstisch Platz nahm. „Ihr seid das Hauptorgan einer Gemeinde und leitet gemeinsam mit mir die Geschicke im Ort“, so Weber weiter. Als Gemeinderat vertrete man die Interessen der Allgemeinheit – nicht die, des Einzelnen.