Die Mitglieder des Reichenbacher Schwimmbadvereins waren aufgerufen, bei der alljährlichen Badputzete letzten Schliff anzulegen, um die Anlage zum Saisonstart am 2. Mai einwandfrei präsentieren zu können. Die Beckenreinigung war vorrangig, um wieder 750 Kubikmeter Frischwasser einzulassen. Aber auch viele Aufgaben im Gelände und im Spielbereich warteten auf ihre Erledigung. Zahlreiche gärtnerische und landschaftspflegerische Arbeiten wurden bereits fertiggestellt.

Appell stieß bei Mitgliedern auf offene Ohren

Ein besonderer Kraftakt war erforderlich, um den Volleyballspielplatz mit 20 Tonnen Spezialsand aufzufüllen. Auch der Spielplatz erhielt eine neue Sandfüllung. Viele Spielgeräte und Sitzgelegenheiten wurden aufgefrischt und aufgestellt, die Sanitär- und Arbeitsräume gründlich saniert und die Flutlichtanlage installiert. Durch einen Sturm wurden kürzlich einige Teile der Solaranlage in Mitleidenschaft gezogen, die noch rechtzeitig zur Baderöffnung ausgewechselt werden müssen.

Noch gibt es viel zu tun, einiges muss in den kommenden Tagen noch erledigt werden, damit das Bad zur neuen Badesaison in gewohnt perfekter Weise zur Verfügung steht. Am 1. Mai findet der beliebte Maihock im Bad statt, der neben Verköstigung auch eine gut bestückte Tombola anbietet. Ab dem 2. Mai ist die Öffnung des Bades für die Mitglieder angesagt.

Der Aufruf zur Mithilfe stieß bei den Vereinsmitgliedern auf offene Ohren, so dass den Tag über ein reges und munteres Arbeiten an allen Ecken und Enden des wieder hervorragend hergerichteten Badgeländes herrschte. Wie mehrfach angekündigt, steht das Reichenbacher Bad auch in diesem Jahr nur Mitgliedern zur Verfügung, da trotz intensivster Bemühungen kein Bademeister gefunden wurde und somit das Bad nur als Vereinsbad betrieben werden darf.

In der vergangenen Saison war das Bad an insgesamt 132 Tagen geöffnet. Dabei konnte man 29 984 Besucher verzeichnen, wie bei der Hauptversammlung vorgestellt wurde.

Erneut hatten die Mitglieder des Familien- und Freizeitbads in der Winterpause einiges an Arbeit geleistet. Beispielsweise wurden eine Drainage für das Kinderbecken gelegt, der Edelstahlrand befestigt, Rohranschlüsse freigelegt und die Fundamente für die Sonnenschirme installiert.

Zeiten und Preise

Das Familien- und Freizeitbad Reichenbach startet am 2. Mai in seine neue Saison. Geöffnet ist es jeden Tag ab 6 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit. Schwimmen dürfen nur Mitglieder, eine Einzelmitgliedschaft kostet 67 Euro, eine Familienmitgliedschaft mit Kindern bis 18 Jahre kostet 130 Euro.