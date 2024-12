Mitglieder beider Vereine stimmten zu: Bahn frei für den neuen Fußballclub Ettenheim/Altdorf

Ein Markt von und für Kappel-Grafenhausen Weihnachtsmarkt-Premiere ist gelungen

Der Schulhof in Grafenhausen erfuhr am Samstag eine zauberhafte neue Verwendung: Der erste Weihnachtsmarkt der Vereinsgemeinschaft verwandelte den Platz rund um die Schule und die Mehrzweckhalle in ein kleines Weihnachtsdorf.