Das erste Philosophische Café ist am Sonntag, 2. April,ab 18 Uhr im Café Pavillon am Marktplatz. Foto: Göpfert

Rust und Herbolzheim wollen einen Rahmen schaffen, in dem sich Bürger zu gesellschaftlichen Themen locker austauschen können. Die Idee fürs Philosophische Café wurde geboren. „Der Stammtisch im positiven Sinne“ soll am 2. April starten.









Wann und wo kann man eigentlich in der heutigen Zeit einmal tiefergehend über Politik diskutieren? Diese Frage stellten sich die Bürgermeister Thomas Gedemer (Herbolzheim) und Kai-Achim Klare (Rust) bei einem gemeinsamen Zusammentreffen – und fanden darauf keine Antwort. „Abgesehen von direkten Projekten, zu denen es Bürgerworkshops gibt, gibt es wenig Gelegenheiten über gesellschaftliche Themen offen zu sprechen“, erläutert Klare unserer Redaktion.

So beschlossen die beiden Bürgermeister kurzer Hand ein neues Format ins Leben zu rufen: Das Philosophische Café, das am Sonntag, 2. April, ab 18 Uhr im Café Pavillon am Marktplatz in Herbolzheim seine Premiere feiert.

„Dahinter steckt der Gedanke, dass man sich nicht in einem formell vorgegeben Rahmen trifft, sondern offen die Gedanken laufen lässt; ein Themenaustausch ohne konkreten Handlungsbedarf“, so Klare.

„Es soll kein rein akademisches Debattieren und auch keine Talkshow werden. Vielmehr soll der Austausch zwischen Bürger und Bürger stattfinden, bei dem man einmal hinter die Dinge schaut, zusammen denkt, Meinungen austauscht und inspirierende Gesprächspartner trifft – so wie früher ein Stammtisch im positiven Sinne“, erläutert Gedemer das Format. Entsprechend soll dann am Sonntag eine lockere Atmosphäre vorherrschen.

„Wir wollen die Komplexität von verschiedenen Themenfeldern zeigen und deutlich machen, wo Zusammenhänge bestehen. Mit dem Philosophischen Café wollen wir einen Ort der Meinungsbildung schaffen – und vielleicht auch im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2024 für die Kommunalpolitik begeistern“, so Gedemer.

Thema des ersten Philosophischen Cafés wird „Mitreden und Mitbestimmen – wollen wird das?“ sein. Andreas Urs Sommer, der in Broggingen wohnt und Philosophie an der Universität Freiburg lehrt, wird einen kurzen Impuls von zehn Minuten geben und zwei bis drei Thesen in die Welt setzen. Dann sind aber die Bürger dran gemeinsam zu reden und miteinander zu denken. „Alle kommen mit ihrer eigenen Stimme, ihren eigenen Erfahrungen zu Wort“, versprechen Gedemer und Klare. „Wir müssen uns auch zum Schluss nicht einig sein, das ist ja das Schöne am Philosophieren und Diskutieren“, fügt Gedemer verschmitzt hinzu.

Sollte das Format positiv aufgenommen werden, könnten sich Klare und Gedemer Fortsetzungstermine in Rust und Ringsheim vorstellen. Themen könnten etwa „Was ist bezahlbarer Wohnraum?“ oder „Was heißt Sterben heute?“ sein, schlägt Gedemer vor, im Idealfall sollten die Impulse aber aus der Gruppe am Sonntag kommen.

Alle sind eingeladen

Nicht nur Bürger aus Herbolzheim und Rust, sondern Bürger der gesamten Raumschaft sind eingeladen, beim Philosophischen Café am Sonntag, 2. April, ab 18 Uhr im Café Pavillon in Herbolzheim mitzumachen. Eine Anmeldung vorab ist nicht erforderlich. Das Café wird an diesem Tag ab 18 Uhr nur fürs Philosophieren geöffnet sein. Als zeitlicher Rahmen für das Philosophische Café sind anderthalb Stunden vorgesehen.