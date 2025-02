Wie funktioniert kommunale Demokratie? Wie können Bürger mitbestimmen? Und wie können Städte konkret zum Klimaschutz beitragen? Diese und viele weitere spannende Fragen standen im Mittelpunkt des Austauschs von Schülern der St.-Landolin-Schule und des Städtischen Gymnasiums mit dem Ettenheimer Bürgermeister Bruno Metz, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Zunächst empfing Bürgermeister Bruno Metz Schüler der 11. Klasse der Schule St. Landolin, die im Rahmen des Gemeinschaftskundeunterrichts mit ihrem Lehrer Mario Glanzmann mehr über kommunale Demokratie erfahren wollten. Der Gemeinschaftskunde-Lehrer war schon in den vergangene Jahren mit seinen Schülern im Rathaus zu Besuch, um den Unterricht um Beispiele aus der Praxis zu bereichern.

Bürgermeister Metz berichtet aus erster Hand über die vielfältigen Aspekte der kommunalen Demokratie. Er erklärte, wie Bürger aktiv die Gemeindepolitik mitgestalten können, wo und in welchen Gremien Mitbestimmung möglich ist und welche Themen durch Bürgerentscheide direkt entschieden werden können.

Demokratie und Klimaschutz beginnt vor Ort

Zudem ging er auf die Bedeutung der Demokratie auf lokaler Ebene ein und erläuterte, warum Mitbestimmung so wichtig ist. Zum Abschluss gab Bürgermeister Metz Einblicke in den Alltag eines Bürgermeisters und erzählte, was hinter den Kulissen der Stadtpolitik passiert.

Die Schüler hatten die Gelegenheit, Bürgermeister Metz mit ihren Fragen zu löchern und hautnah zu erleben, wie kommunale Demokratie funktioniert, heißt es in der Mitteilung. Dabei wurde klar: Demokratie beginnt vor Ort – und jede Stimme zählt! Eine weitere Frage, die die Schüler beschäftigte: „Macht Ihnen die Arbeit als Bürgermeister noch Spaß? “ „Auf jeden Fall – es ist nach wie vor mein Traumberuf“, erklärte der Rathauschef.

Wie läuft Klimaschutz vor Ort ab?

Eine Woche später führte Bürgermeister Metz ein weiteres Gespräch – diesmal mit den Schülern des Städtischen Gymnasiums Ettenheim. Das Thema des Gesprächs war der Kommunale Klimaschutz. Auch dort berichtete Bürgermeister Metz über die Initiativen und Maßnahmen der Stadt, um den Klimaschutz vor Ort voranzutreiben. Welche Projekte zur Reduzierung des CO2 -Ausstoßes wurden bereits umgesetzt? Wie wird nachhaltige Stadtentwicklung betrieben? Welche Rolle spielt die Bürgerbeteiligung beim Thema Klimaschutz?

Die Schüler zeigten großes Interesse an den Maßnahmen der Stadt, wie etwa der Förderung erneuerbarer Energien, der Begrünung von Stadtflächen und der Umsetzung von Mobilitätskonzepten für eine klimaschonende Zukunft. Bürgermeister Metz betonte, wie wichtig es sei, dass sich alle – von der Stadtverwaltung bis zu den Bürgern – gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. „Es ist für die Schülerinnen und Schüler toll, aus erster Hand zu erfahren, was die Kommune im Bereich Nachhaltigkeit schon tut. Damit sehen sie, wie das, was wir in der Schule über den Klimawandel lernen, in ihrem Umfeld schon praktisch Anwendung findet“, freut sich Clara Fuchs, Lehrerin am Städtischen Gymnasium über die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs mit dem Bürgermeister.