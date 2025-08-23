Mitbegründer des Weihnachtsmarkts: Der Mahlberger Klaus Weiswurm feiert heute seinen 85. Geburtstag

Er saß mehr als 30 Jahre im Gemeinderat, 50 Jahre lange organisierte er eine Radlergruppe. Heute feiert Weiswurm mit seiner Frau, mit der er seit 1966 verheiratet ist.
„Nicht mit Worten nur allein, sollst du dem andern nützlich sein“: Mit diesem Zitat des Dichters und Zeichners Wilhelm Busch begründet Klaus Weiswurm seine jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle seiner Mahlberger Mitmenschen. Mehr als 30 Jahre war er Gemeinderat, davon 25 Jahre erster Stellvertreter des Bürgermeisters. 18 Jahre war er CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender, zudem ist er Gründungsmitglied des Tennis-Clubs und Mitbegründer des Weihnachtsmarktes. 2018 verlieh ihm Bürgermeister Dietmar Benz die Bürgermedaille der Stadt Mahlberg.