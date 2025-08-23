Mitbegründer des Weihnachtsmarkts: Der Mahlberger Klaus Weiswurm feiert heute seinen 85. Geburtstag

Er saß mehr als 30 Jahre im Gemeinderat, 50 Jahre lange organisierte er eine Radlergruppe. Heute feiert Weiswurm mit seiner Frau, mit der er seit 1966 verheiratet ist.

„Nicht mit Worten nur allein, sollst du dem andern nützlich sein“: Mit diesem Zitat des Dichters und Zeichners Wilhelm Busch begründet Klaus Weiswurm seine jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle seiner Mahlberger Mitmenschen. Mehr als 30 Jahre war er Gemeinderat, davon 25 Jahre erster Stellvertreter des Bürgermeisters. 18 Jahre war er CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender, zudem ist er Gründungsmitglied des Tennis-Clubs und Mitbegründer des Weihnachtsmarktes. 2018 verlieh ihm Bürgermeister Dietmar Benz die Bürgermedaille der Stadt Mahlberg.

Geboren wurde Klaus Weiswurm am 23. August 1940 in Freiburg. Aufgewachsen ist er in Mahlberg. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Lehre bei der Deutschen Bundesbahn mit Weiterbildung zur Mittleren Reife, die ihm die Beamtenlaufbahn ermöglichte. Als Fahrdienstleiter war er an Bahnhöfen der Region sowie in Basel (Badischer Bahnhof) tätig.

In Hagen, Wiesental, lernte er seine künftige Frau, Erdmute (Ute), geborene Dankowski, kennen. Sie heirateten 1966 und gründeten in Mahlberg eine Familie mit drei Töchtern. Anfang der 1970er-Jahre zogen sie in das eigene Haus „Hinter den Höfen“ ein.

Elf Jahre war er Vorsitzender des Tennis-Clubs

Schon bald engagierte Weiswurm sich im Schützenverein Mahlberg als Hauptorganisator des Weinfestes und war außerdem beim Bau des Schützenhauses administrativ für Planung, Zuschüsse, Verhandlungen mit dem Schützenbund und Finanzierung tätig. Im Jahr 1975 gegründeten Tennis-Club war er elf Jahre lang Vorsitzender.

Für insgesamt 50 Jahre organisierte er außerdem die feierabendlichen Freizeit-Hobbyradler-Gruppe. Touren führten in der Vergangenheit unter anderem nach Berlin, Dresden, Bamberg, München, an die Weser und Mosel, nach Würzburg, sowie an der Donau nach Wien. Noch heute fährt Weiswurm regelmäßig in der Gruppe mit.

Auch am Weihnachtsmarkt war Weiswurm beteiligt

1976 wurde Klaus Weiswurm erstmals zum Stadtrat gewählt. Für mehr als 30 Jahre saß er für die CDU im Gemeinderat. Vieles wurde in dieser Zeit verwirklicht. Wichtig für ihn waren die Vereine und die Stadtsanierung. Gerne spricht der Jubilar über die schwierigen Zeiten der Vereine, insbesondere des Tennis-Clubs, die Dank seines Engagements überwunden wurde. Für diesen Verein hat er eine gute Clubhaus-Bewirtung organisiert, neue Anschaffungen ermöglicht, ein Festzelt für das Stadtfest besorgt und außerdem noch ein erfolgreiches Bewirtungskonzept umgesetzt.

15 Jahre lang war er Mannschaftsführer bei den Tennis-Verbandsrundenspielen in der jeweiligen Altersgruppe. Mit eiserner Ausgabendisziplin und enorm viel Eigenleistung stand der Club bei seiner Amtsübergabe schuldenfrei da.

Beim Weihnachtsmarkt war Klaus Weiswurm mehr als 20 Jahre lang organisatorisch im Marktausschuss tätig und betrieb darüber hinaus mit seiner Frau einen „Strieweli-Stand“. Gründungsmitglied war Klaus Weiswurm auch bei den „Freunden der GHS“. Der Jubilar ist stolz darauf, seinen Dienst an der Gemeinschaft geleistet zu haben. Nun vertreibt er sich seine Zeit mit Radfahren, Schwimmen, Gartenarbeit und Pflege seines Freundeskreises.

Seine Ehefrau hat ihn bei allen Ehrenämtern unterstützt und den Rücken frei gehalten. Nächstes Jahr werden die beiden die diamantene Hochzeit begehen. Den Geburtstag feiern sie gemeinsam. Zu den Gratulanten zählen Bürgermeister Dietmar Benz, die Familie mit drei Töchtern, neun Enkelkindern und vier Urenkeln, Freunde und Bekannte.