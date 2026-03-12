In Deutschland machen weiter zu viele Menschen «Dienst nach Vorschrift», fanden Forscher heraus. Dabei kostet jede «innere Kündigung» viel Geld.
Nürnberg/Berlin - In deutschen Büros und Werkhallen regiert häufig weiterhin nur "Dienst nach Vorschrift" - was der Volkswirtschaft viel Geld kostet. Die Gruppe der "inneren Kündiger" habe 2025 volkswirtschaftliche Produktivitätseinbußen zwischen 119,2 Milliarden und 142,3 Milliarden Euro verursacht, wie aus einer Berechnung des Instituts Gallup für den jährlich erscheinenden Gallup Engagement Index hervorgeht.