Nach fünf Jahren Pause lud die Seelsorgeeinheit (SE) Talgang ihre ehrenamtlich engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem besonderen Fest ein. Es war ein Abend des Dankes, der Begegnung und der Gemeinschaft.

In der Begrüßung sagte Pfarrer Fogl: „Sie alle sind das lebendige Herz unserer Seelsorgeeinheit. Ohne Sie gäbe es keine offenen Türen, keine Lieder, kein Licht am Altar. Was Sie schenken – Ihre Zeit, Ihre Kraft, Ihr Mitdenken – ist kostbar. Heute Abend sagen wir: Danke.“

Der Dank galt dabei nicht nur den „sichtbaren“ Diensten, sondern auch all jenen, die im Hintergrund wirken – den Sekretärinnen der beiden Gemeinden St. Elisabeth und St. Maria, dem Kirchenpfleger der Seelsorgeeinheit sowie den Hausmeistern von St. Elisabeth und St. Maria.

Nach dem kulinarischen Auftakt mit einem Buffet folgte der emotionale Höhepunkt des Abends: ein Auftritt des Bauchredners Markus Winter aus Blaubeuren. Mit feinem Humor, beeindruckender Bühnenkunst und einem echten Gespür für sein Publikum schuf er eine Atmosphäre, in der Staunen und Lachen ganz nah beieinander lagen. Er brachte Stimmung in den Raum, bezog das Publikum charmant ein und strapazierte die Lachmuskeln. Doch bei aller Heiterkeit war da auch eine Tiefe spürbar: der Humor als Brücke zwischen Menschen, als Einladung zum Innehalten, zum gemeinsamen Dasein.

Die SE Talgang machte mit diesem Fest deutlich: Kirche lebt von Menschen. Das Mitarbeiterfest war ein Anfang – ein Zeichen der Dankbarkeit, aber auch eine Einladung zum Weitergehen.