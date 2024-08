Mitarbeiterehrung in Dornstetten

1 Geschäftsführerin Karin Schupp mit dem Betriebsjubilar Siegfried Krause Foto: Schupp GmbH & Co. KG

Seit inzwischen 55 Jahren gehört Siegfried Krause zum Team der Schupp GmbH & Co. KG in Aach.









Link kopiert



Mit der Ehrung von Siegfried Krause für seine 55-jährige Betriebszugehörigkeit stand für die Schupp GmbH & Co. KG die Würdigung eines außergewöhnlichen Jubiläums an. Darüber informiert das Unternehmen in einer Mitteilung.