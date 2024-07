Mitarbeiter von Felgenhersteller BBS: Kurzes Bangen ums Geld

1 Der Hauptsitz der BBS Autotechnik in Schiltach-Hinterlehengericht (Archivbild). Foto: Niklas Ortmann

Die Nervosität bei der Belegschaft von BBS war groß: Das Unternehmen hatte eigentlich mitgeteilt, dass die Juni-Löhne am vergangenen Freitag ausgezahlt wurden. Doch am frühen Montagnachmittag meldeten mehrere Mitarbeiter, dass nach wie vor kein Geld auf ihr Konto geflossen sein. Das erneute Bangen um den Lohn war diesmal jedoch nur von kurzer Dauer.









Am Montag gab es wieder einmal Unruhe innerhalb der Belegschaft von BBS: Mehrere Mitarbeiter hatten Informationen unserer Redaktion zufolge auch am frühen Nachmittag noch immer nicht ihren Juni-Lohn erhalten – obwohl das Unternehmen am vergangenen Freitag mitgeteilt hatte, dass die Gelder ausgezahlt wurden. Schnell machten Befürchtungen die Runde; auch intern soll Druck ausgeübt worden sein, wie unsere Redaktion ebenfalls erfuhr.