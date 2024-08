Jugendliche sind in Freiburger Gasstätte eingebrochen

1 Zwei Jugendliche sind in eine Freiburger Gasstätte eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Zwei Jugendliche sind in eine Gaststätte in Freiburg-St. Georgen eingebrochen.









Zwei Tatverdächtige konnten in der Nacht auf Mittwoch, 21. August, gegen 1.15 Uhr durch die Polizei festgenommen werden, nachdem sie zuvor in eine Gaststätte in der Wiesentalstraße eingebrochen waren.