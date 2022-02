2 Das Team in Sulz um Schichtleiter Dirk Flotow (links) und Krankenschwester Annette Elben (Zweite von rechts) gibt einen Einblick hinter die Kulissen des Impfstützpunkts. Foto: Erb

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Nur selten lässt sich hinter die Fassade eines Impfstützpunktes blicken. Was passiert genau im Labor? Wieso ist auch an ruhigen Tagen nicht an "UNO" zu denken und wie sehen die Helfer die Montagsspaziergänge? Schichtleiter Dirk Flotow steht unserer Redaktion Rede und Antwort.















Link kopiert

Sulz - Im Hintergrund summt bereits der Staubsauger, die Plätze an der Anmeldung sind verwaist. An diesem Tag verirren sich nur wenige Impfwillige in die heiligen Hallen im Backsteinbau. Der Impfstützpunkt Sulz ist ein wenig das Sorgenkind im Kreis Rottweil. Während die Einrichtungen in Schramberg und Rottweil zufriedenstellende Zahlen erreichen, hält sich die Nachfrage im Sulzer Stützpunkt, der als Anlaufstelle für den kompletten nördlichen Landkreis fungieren soll, in Grenzen.