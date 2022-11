2 Diskutierten über die Wohnungsnot beim Klinikverbund Südwest (von links): Wolfgang Schleehauf, Wolfgang Henne, Carl Staud, Daniel Steinrode, Marina Ederle, Thorsten Mattis (Klinikverbund Südwest), Erhan Arslan und Muhamed Ali Öner. Foto: Daniela Steinrode

Der Klinikverbund ist in Nagold auf dringender Wohnraumsuche für seine Beschäftigten. Kein einfaches Unterfangen. Vor allem, wenn man neue Mitarbeiter anlocken will.















Nagold - Die Corona-Pandemie zeigte wie ein Brennglas auf, wie sehr die Gesellschaft auf ein gut funktionierendes Gesundheitssystem und auf die Menschen, die dieses tragen, angewiesen ist. Umgekehrt benötigen jedoch gelegentlich auch diese Menschen Unterstützung: aufgrund von Wohnraummangels sucht der Klinikverbund Südwest konkret Wohnungen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Im Rahmen einer Fraktionssitzung informierten sich die SPD-Gemeinderatsfraktion und der SPD-Ortsverein Nagold bei Thorsten Mattis, dem Senior-Projektmanager Wohnraumbeschaffung & - Projektierung des Klinikverbundes, über die aktuelle Situation.

Dringender Wohnraumbedarf beim Klinikverbund

In dem Gespräch informierte Thomas Mattis darüber, dass der Klinikverbund aktuell dringenden Wohnraumbedarf hat. Mattis berichtet über den aktuellen Stand des Projektes im Hasenbrunnen welches zur Umsetzung ansteht und auch dem Technischen Ausschuss der Stadt Nagold vorgestellt wurde. Er informierte aber auch, dass dieses Projekt nicht reiche, um den weiter wachsenden Bedarf des Klinikverbundes zu decken.

"Um den Klinikstandort Nagold und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Sache zu unterstützen, wird die SPD-Gemeinderatsfraktion einen diesbezüglichen Antrag an die Stadtverwaltung stellen", sagte Daniel Steinrode, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion. Über 700 Personen zählen alleine am Standort Nagold zum Klinikverbund.

Neue Mitarbeiter werden oft aus dem Ausland rekrutiert

Auf die Frage des SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Muhammed Ali Öner, mit welchen Wohnungsgrößen dabei zu rechnen sei, berichtete Thorsten Mattis über die herausfordernde Situation, da viele neue Mitarbeiter häufig von außerhalb und auch aus dem Ausland rekrutiert würden, sei es oftmals schwierig, im Vorfeld geeignete Wohnungen zu suchen und zu finden. Um hier zu unterstützen und den Mitarbeitern bei der Wohnungsfindung zu helfen, entschied sich der Klinikverbund, selbst als Wohnraumgeber aufzutreten. 108 Ein- oder Zweizimmerwohnungen gehören zwischenzeitlich zum Klinikverbund – 30 weitere in dieser Größenordnung sowie rund zehn Drei- und Vierzimmerwohnungen für Familien werden akut gesucht.

In den kommenden drei bis fünf Jahren wird sich der Bedarf auf 80 bis 120 zusätzliche Wohnungen erhöhen, da Ersatz für wegfallende Wohnungen direkt am Klinikstandort geschaffen werden muss. Dieser Wohnraum befinde sich laut Mattis in einem unbefriedigenden Zustand und müsse entweder durch neuen bezahlbaren Wohnraum geschaffen oder durch einen Mix aus Neubau und Anmietungen auf dem Wohnungsmarkt ersetzt werden.

"Mitarbeiterwohnen" im Hasenbrunnen reicht nicht aus

"Wie wird konkret Wohnraum durch den Klinikverbund geschaffen?" erkundigte sich Marina Ederle, Ortsvereinsvorsitzende der SPD Nagold. Thorsten Mattis berichtete, dass im Hasenbrunnen das Projekt "Mitarbeiterwohnen" umgesetzt werde und der Klinikverbund dort ein Neubauvorhaben verfolge. Doch auch weitere Grundstücke im Raum Nagold werden gesucht, ebenso wie Bauunternehmer. Auch im Bereich Bestandswohnungsbau ist der Klinikverbund aktiv und sucht Wohnungen, die er langfristig anmieten kann.

Wolfgang Schleehauf schlug vor, konkrete Immobilien anzuvisieren und brachte mehrere Objekte ins Spiel: etwa das Haus Waldeck, das vor zwei Jahren von der Stadt Nagold vom Landkreis gekauft worden war und nun abgerissen werden soll.

Gelände der Seifenbatsche

Auch die vielen Brachflächen, die aktuell in Nagold vorhanden seien und teilweise als Interimsparkplätze genutzt würden, wie beispielsweise das Gelände an der Seifenbatsche, die Fläche des ehemaligen Lehrerwohnhauses in Hochdorf oder die städtische Fläche gegenüber der Jugendkunstschule stünden zur Prüfung an, so Wolfgang Schleehauf weiter.

SPD-Kreisvorsitzende Daniela Steinrode lobte die vielfältigen Aktivitäten und Angebote des Klinikverbundes, um diesem drängenden Problem des mangelnden Wohnraums auch im Kreis Calw für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begegnen.

In der Diskussion verwies die Vorsitzende Marina Ederle darauf, dass die Lage am Wohnungsmarkt in Nagold nach wie vor insgesamt sehr angespannt sei, und dass eine verschärfte Konkurrenzsituation bestehe, auch durch die dramatische Lage der vielen Geflüchteten und der durch die Krise immer prekärere Situation vieler Familien mit geringem Einkommen.