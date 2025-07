Autofahrerin beschädigt drei Autos in Vöhrenbach und flüchtet

1 Die Polizei konnte die Autofahrerin nach der Unfallflucht an ihrer Wohnanschrift antreffen. (Symbolfoto) Foto: Patrick Thomas/ Shutterstock Eine Autofahrerin hat am Dienstag in Vöhrenbach unter Alkoholeinfluss drei Autos beschädigt und ist dann weggefahren.







Nachdem eine Autofahrerin am Dienstag in der Villinger Straße in Vöhrenbach drei Autos beschädigt hatte, fuhr sie einfach weiter.