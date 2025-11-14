Mit zwei Promille unterwegs: 20-Jähriger prallt in Albstadt gegen Ampel und flüchtet

1 Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von zwei Promille. (Symbolfoto) Foto: dpa/Heiko Becker Am frühen Freitagmorgen ist ein alkoholisierter 20-jähriger Autofahrer in Albstadt von der Straße abgekommen und gegen eine Ampel geprallt.







Deutlich alkoholisiert war ein 20-Jähriger, der am frühen Freitagmorgen auf der B 463 einen Unfall verursacht hat. Gegen 1 Uhr war der Mann mit seinem Ford Fiesta von Lautlingen in Richtung Albstadt unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung Eschachstraße die Kontrolle über sein Auto verlor und nach rechts von der Straße abkam. In der Folge prallte er ungebremst gegen einen Ampel-Mast.