Mit zwei Promille unterwegs: 20-Jähriger prallt in Albstadt gegen Ampel und flüchtet
Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen vorläufigen Wert von zwei Promille. (Symbolfoto) Foto: dpa/Heiko Becker

Am frühen Freitagmorgen ist ein alkoholisierter 20-jähriger Autofahrer in Albstadt von der Straße abgekommen und gegen eine Ampel geprallt.

Deutlich alkoholisiert war ein 20-Jähriger, der am frühen Freitagmorgen auf der B 463 einen Unfall verursacht hat. Gegen 1 Uhr war der Mann mit seinem Ford Fiesta von Lautlingen in Richtung Albstadt unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung Eschachstraße die Kontrolle über sein Auto verlor und nach rechts von der Straße abkam. In der Folge prallte er ungebremst gegen einen Ampel-Mast.

 

Unmittelbar nach dem Unfall kam zufällig eine Streife des Polizeireviers Albstadt vorbei. Als der junge Mann den Streifenwagen bemerkte, versuchte er zu Fuß zu fliehen, konnte jedoch nach wenigen hundert Metern gestellt und widerstandslos festgenommen werden, teilt die Polizei mit.

Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von zwei Promille. Aufgrund leichter Verletzungen wurde der 20-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo auch die erforderliche Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde noch an der Unfallstelle einbehalten.

Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Die beschädigte Ampel, an der etwa 2000 Euro Schaden entstanden, wurde von Mitarbeitern der Stadtwerke gesichert.

 