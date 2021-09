1 Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab zwei Promille. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Bei einem Unfall am Samstagnachmittag im Bereich des Lochenpass sind zwei Menschen verletzt worden.

Balingen - Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr ein 31-Jähriger aus Albstadt gegen 16.20 Uhr auf die L 440, den sogenannten Lochenpass, von Tieringen in Richtung Balingen. Dabei fuhr er nach Zeugenangaben sehr dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf.

Beim anschließenden Überholvorgang brach der Mercedes des 31-Jährigen im Kurvenbereich mehrfach aus und der Fahrer hatte Mühe, sein Auto auf der Straße zu halten. In einer anderen Kurve überholte der 31-Jährige zwei Fahrzeuge und fuhr laut Polizeibericht mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit. Dadurch kam der Mercedes erneut ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Böschung. Der Mercedes überschlug sich mehrmals und kam auf den Rädern im Grünstreifen zum Stehen.

Fahrer mit zwei Promille am Steuer

Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach der angeordneten Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Sein 31-jähriger Beifahrer aus Balingen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die ebenfalls in einer Klinik versorgt wurden. An dem Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Er wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. An den Straßeneinrichtungen und am Gelände entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.