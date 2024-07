Mit Wetter-Lotterie: So lief das Gespannfahren in Ottenheim

So lief das Gespannfahren in Ottenheim

1 Die „fliegende Amazone“ Anna Genkinger wurde mit „Bella Donna“ Landesmeisterin bei den Pony-Einspännern. Foto: Mühl

Die Wettbewerbe im Gespannfahren sind in Ottenheim auch eine Lotterie mit den äußeren Bedingungen gewesen. Trockene Phasen waren ebenso vertreten wie Dauerregen und Wind. Das Geläuf war dadurch schwer befahrbar. Die Favoriten ließen sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen und zeigten ihre Klasse.









OTTENHEIM. Auch wenn die Landesmeisterschaften der Gespannfahrer in Ottenheim am Freitagvormittag wettertechnisch mit einem Donnerwetter begannen, konnte zum Abschluss der drei Wettkampftage am Sonntagnachmittag von einer höchst gelungenen Veranstaltung die Rede sein.