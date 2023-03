1 Gönner in der Kirchenbank: Martin Herrenknecht erklärt in dem Kurzfilm, warum er die Pfarrstelle in seinem Heimatort finanziert. Foto: Screenshot/Youtube

„Eine Gemeinde lebt von Menschen, die sich einbringen. Mit ihrer Zeit oder ihrem Geld – was man eben zur Verfügung hat“, sind die ersten Worte von Pfarrerin Renate Malter, die damit in einen gut fünfminütigen Clip über das Kirchengemeindeleben in Allmannsweier einführt. „Für uns als Pfarrerehepaar ist es hier in Allmannsweier schön, dass wir noch Freiraum haben, eigene Akzente zu setzen“, schließen sich die Worte des Ehemanns Axel Malter unmittelbar an. Pfarrer, die dreimal so viele Gemeindemitglieder hätten, könnten diese Freiräume nicht mehr genießen. Dann habe man stattdessen keine Zeit dafür, die Mitglieder richtig kennenzulernen.

Der Kurzfilm soll genau diese Thematik aufzeigen und einmal mehr erklären, wie wichtig die finanzielle Unterstützung durch Sponsoren für das Gemeindeleben sei. „Als Pastorin bin ich Hirte für die kleine Herde und ein Hirte sollte seine Schafe kennen“, erklärt Renate Malter bildhaft ihr Anliegen. Im Film kommen neben dem Pfarrerehepaar Gemeindeglieder und auch Unternehmer Martin Herrenknecht zu Wort. Er übernimmt seit Jahren die Personalkosten für eine ganze und – seit dem Jahr 2021 – für eine weitere halbe Pfarrstelle in seinem Heimatort.

„Es war mehr oder weniger Zufall. Der Landesbischof hatte mir erzählt, dass die Pfarrstelle in Zukunft nur noch halb besetzt wird“, erklärt Herrenknecht im Video. Für ihn sei klar gewesen: Entweder es gibt keinen Pfarrer oder eine volle Stelle – für Letzteres habe sich Herrenknecht dann eingesetzt. „Dank der Unterstützung von Herrenknecht bleibt die Pfarrstelle in Allmannsweier aufrechterhalten und wir können unsere kirchliche Arbeit zum Wohl der Gemeinde langfristig fortführen“, bedankte sich das Ehepaar Malter auf der Homepage der Allmannweierer Kirche.

Pfarrerehepaar Malter zeigt im Kurzfilm ihren Alltag

Die Malters hoffen, dass dieser Film, der eindrücklich den Alltag von Pfarrern aufzeigt, auch andere dazu inspiriert, ihre örtlichen Kirchengemeinden zu unterstützen. „Gemeinsam können wir in unseren Gemeinden einiges bewirken und weiterhin Liebe, Hoffnung und Glauben verbreiten.“

Der Kurzfilm kann entweder direkt über die Internet-Plattform Youtube oder über die Homepage der Kirchengemeinde unter www.kirche-allmannsweier.de angesehen werden.