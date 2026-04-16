Mit Wandergruppe unterwegs: Deutscher stürzt bei Wanderung auf Mallorca in den Tod

Ein 65-jähriger Deutscher ist bei einer Wanderung nahe Valldemossa auf Mallorca gestorben. Die Gruppe suchte nach ihm, doch jede Hilfe kam zu spät.

Ein 65-jähriger Deutscher ist bei einer Wanderung auf Mallorca abgestürzt und noch vor Ort gestorben.

Die elfköpfige Wandergruppe sei am Donnerstag in der Nähe des beliebten Bergdorfs Valldemossa im Westen der Urlaubsinsel unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Der 65-Jährige habe mit dem Tempo der anderen Wanderer nicht mithalten können und sei zurückgefallen. Als die Gruppe sein Fehlen bemerkte, sei sie umgekehrt, um ihn zu suchen. Schließlich hätten sie den Deutschen am Fuße eines 30 bis 40 Meter tiefen Abhangs gesichtet und den Notruf gewählt. Rettungssanitäter konnten demnach jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zur Herkunft des Mannes aus Deutschland gab es zunächst keine Angaben. Wie die spanische Zeitung «Ultima Hora» berichtete, soll seine Frau bei der Wanderung dabei gewesen sein. Die Familie werde psychologisch betreut.

Der Frühling mit seinen noch milden Temperaturen ist eine beliebte Zeit für Radfahrer und Wanderer auf Mallorca. Derzeit sind viele deutsche Urlauber auf der Insel unterwegs.