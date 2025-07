Die Bundespolizei kontrollierte am Autobahnzoll Weil am Rhein und entdeckte eine Druckluftwaffe.

Ein 20-Jähriger versuchte eine verbotene Softairwaffe von der Schweiz nach Deutschland zu bringen. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei zogen die Anscheinswaffe aus dem Verkehr und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein, heißt es in einer Mitteilung.

Am frühen Dienstagmorgen geriet der deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. In einem Rucksack, den er im Kofferraum mit sich führte, entdeckten die Einsatzkräfte die Waffe ohne erforderliches Prüfzeichen, die in Form und Aussehen den Anschein einer Pistole hervorrief. Gerade diese täuschend echt aussehenden Nachbildungen unterliegen deshalb als Anscheinswaffen besonderen Bestimmungen im deutschen Waffenrecht, heißt es.

Aufgrund dessen, stellten die Einsatzkräfte die Softairwaffe sicher und leiteten wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein Ermittlungsverfahren ein.