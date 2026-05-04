Mit VR-Brille und Tablet: In diesem Lkw können Schüler Technologie kennenlernen

Ein Projekt zeigt Haslacher Schülern, wie Digitalisierung funktioniert. An einer Station programmieren die Jugendlichen beispielsweise die Lichtschalter um.
Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, der sich einem am Montagvormittag vor dem Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum in Haslach bietet: Mitten auf der Straße steht ein mehrstöckiger Lkw, hellblau und überall mit kleinen Symbolen verziert. „Expedition d“ nennt sich das Projekt des Bildungsnetzwerks „Coaching4Future“, ins Leben gerufen von der Bundesagentur für Arbeit und der Baden-Württemberg-Stiftung.