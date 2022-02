1 Rolf Hug, der viele Jahre das Kaufhaus Hug in Neukirch führte, ist nun mit 83 Jahren verstorben. Foto: Familie Hug

Verstorben ist in Neukirch nach kurzer schwerer Krankheit Rolf Hug genau an seinem 83. Geburtstag, dem 22. Januar. Er hinterlässt seine Ehefrau Susanne, seine beiden Kinder Rainer und Doris mit Familien und die beiden Enkel Enya und Amelie, die sein ganzer Stolz waren. Die Trauerfeier und Beisetzung fand bereits im Familienkreis statt.















Furtwangen-Neukirch - Rolf Hug wurde am 22. Januar 1939 geboren und stammte aus einer alteingesessenen Neukircher Familie. Sein Vater Karl führte in dritter Generation das 1884 von Gottlieb Hug aus Simonswald gegründete Geschäft mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen. Seine Mutter Maria stammte vom Neukircher Gasthaus Rößle. Rolf Hug hatte auch noch eine Schwester, Karola, die bereits 2018 als Ordensschwester im Kloster Sießen/Bad Saulgau verstorben ist.

Nach der Grundschule in Neukirch und Handelsschule in Furtwangen absolvierte Rolf Hug die Ausbildung zum Textilkaufmann in Haslach im Kinzigtal. 1957 stieg er dann ins elterliche Geschäft, das Kaufhaus Hug in Neukirch, ein, das im Jahr zuvor durch einen Anbau erweitert und womit dessen Lebensmittelabteilung deutlich vergrößert wurde. 1966 heiratete er Susanne Schleich, die beiden hatten dann zwei Kinder, Rainer und Doris.

Mit viel Begeisterung und Elan führte er das Neukircher Kaufhaus Hug. Von Anfang an führte er die von seinem Großvater Eduard initiierte Reisetätigkeit in der ganzen Region fort. Bis zur Schließung des Kaufhauses war er jedes Jahr zweimal zu rund 400 Kunden in 20 Orten im Hochschwarzwald unterwegs. Und wie er stolz berichtete, waren viele seiner Artikel andernorts kaum noch zu finden.

Nach größeren Umsatzeinbußen musste Rolf Hug im Herbst 2002 die Lebensmittel-Abteilung in einen Getränkemarkt umwandeln, der aber sehr gut angenommen wurde.

Sohn Reiner Hug kam nach der Ausbildung 1990 wieder nach Neukirch zurück und trat in das Familienunternehmen ein und übernahm im Jahr 2002 die 1966 von Rolf Hug ausgebaute Abteilung Gardinen und Sonnenschutz. 2012 schloss er auch den Getränkemarkt und trat in den Ruhestand.

Seine Hobbys in der knapp bemessenen Freizeit waren Wandern, Langlauf, Singen und Autos. Sein Stolz war hier unter anderem ein BMW-Dixi-Cabriolet von 1930, das gleiche Modell, mit dem sein Großvater Eduard den Lieferdienst begonnen hatte.

Ganz wichtig war Rolf Hug aber auch das rege Vereinsleben in Neukirch. 67 Jahre lang gehörte er der Skizunft Brend an, wo er drei Jahrzehnte im Vorstand tätig war. Mehr als 50 Jahre war er aktives Mitglied in der Sängerrunde Neukirch bis zu deren Auflösung vor einigen Jahren und war in dieser Zeit aktiv als Schriftführer, Mitglied im Musikausschuss, Beisitzer und Kassierer.

Mehr als 60 Jahre war Rolf Hug Mitglied bei den Sportfreunden Neukirch sowie Mitglied beim Ferienland und dem Geschichts- und Heimatverein.