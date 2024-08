1 Auf der Veranstaltungsbühne in der Hechinger Partnerstadt war beim jüngsten Weinfest einiges geboten. Foto: Hudpress.hu – Judit Ceuz

In Hechingens Partnerstadt Hódmezövásárhely wurden jüngst edle Tropfen verkostet. Beim traditionellen Weinfest waren auch Vertreter aus Hechingen in Ungarn mit dabei.









Jüngst wurde in Hechingens Partnerstadt Hódmezövásárhely die 18. Auflage des dortigen Weinfestes gefeiert. Dutzende Stände und bunt geschmückte Pavillons verwandelten die Fußgängerzone in eine lebendige Festmeile. Am Abend erstrahlte der Rathausturm sogar in den Farben der ungarischen Flagge.