1 Am 3. Oktober wird es bunt – beim Calwer Herbst. Foto: Pauline Araldi

Am Donnerstag, 3. Oktober, lädt der Calwer Gewerbeverein zum Feiertagsbummel- und -Shopping ein. Und die Organisatoren verkünden im Redaktionsgespräch auch gleich zwei wichtige Neuigkeiten.









Link kopiert



Wie jedes Jahr ist am 3. Oktober – am Tag der Deutschen Einheit – Calwer Herbst angesagt. Und doch ist in diesem Jahr etwas anders, stellen Jürgen Ott und Nicolai Stotz, die beiden Vorsitzenden des Calwer Gewerbevereins, im Vorabgespräch mit unserer Redaktion fest.