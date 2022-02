1 Ein Bild aus glücklicheren Zeiten: 2017 beschließen Bürgermeister Herdner und sein Amtskollege aus Wylkowe/Ukraine, Mykola Dzjadzin, die Zusammenarbeit. Die "0 km" erinnern daran, dass die Donau bei Wylkowe ins Schwarze Meer mündet. Foto: Stadtverwaltung

Die dramatische Lage in der Ukraine wird auch in Furtwangen mit Bestürzung wahrgenommen und verfolgt, besonders natürlich von ukrainisch-stämmigen Personen hier wie dem Betreiberpaar des Kräuter-Chalets, Sergiy Fedoryuk und Anna Isichenko.















Link kopiert

Furtwangen - "Ich bin schockiert", sagt der 47-jährige Fedoryuk angesichts der Entwicklung in seiner ukrainischen Heimat. Seit fünf Jahren betreiben er und seine Frau das Kräuter-Chalet bei Furtwangen, halten aber Kontakt in die ukrainische Heimat, besonders jetzt. Seine Angehörigen seien in der Westukraine. "Alle haben Angst." Wobei Fedoryuk sich nicht vorstellen kann, dass Putin die ganze Ukraine besetzen möchte, sondern sich auf die Ostukraine begrenzen werde. Auch dort schätzt er den Rückhalt für Putin in der Minderheit. "20 bis 30 Prozent in der Ostukraine sind prorussisch. Nicht mehr."

Partnerschaft mit dem ukrainischen Wylkowe

Furtwangen unterhält partnerschaftliche Beziehungen zur ukrainischen Stadt Wylkowe. Bürgermeister Josef Herdner möchte in den nächsten Tagen versuchen, Kontakt mit der Partnerstadt aufzunehmen. Bereits am Donnerstag fragte er beim Bayerischen Haus in Odessa in der Ukraine nach der aktuellen Situation nach. Über das Bayerische Haus sei vor mehreren Jahren auch der Kontakt zur Partnerstadt Wylkowe entstanden. Zur derzeitigen Situation hat Herdner erfahren: "Die Lage ist deprimierend. Die Leute verspüren eine Ohnmacht angesichts der russischen Übermacht." Und weiter sagt Herdner im Gespräch mit unserer Redaktion: "Da wird im Grunde genommen über Nacht eine Perspektive zusammengebombt." Unklar sei das weitere Vorgehen Russlands. Doch Herdner geht davon aus, dass der russische Präsident die ganze Ukraine annektieren möchte.

Am Freitagmittag werde es über das Unternehmen "Engagement Global" eine Online-Konferenz geben, an der Kommunen mit Beziehungen zu ukrainischen Städten teilnehmen werden, eben auch Furtwangen.

Den Kindern die Freude an Fastnacht nicht nehmen

Kriegsnachrichten in Europa einerseits – Fastnacht im Südwesten Deutschlands andererseits – passt das zusammen? Roland Wehrle, Vertreter der Furtwanger Narrenzunft und Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, sieht die Problematik. Die närrischen Tage derzeit würden durch die Lage in der Ukraine sicherlich an Leichtigkeit verlieren. "Wir sind in Gedanken bei den Menschen", spricht er Solidarität vor Ort gegenüber der Ukraine zu. So sei die Furtwanger Narrenmesse vom Donnerstagmorgen auch als Friedensgottesdienst deklariert worden. Die Fastnacht könne zu einem guten Miteinander, auch zu Frieden in der Welt beitragen. Letztlich sei es eine persönliche Entscheidung, ob jemand in diesen Zeiten Fasnet feiern wolle oder nicht. Gerade den Kindern solle diese Freude aber nicht genommen werden, verweist er auf die närrische Feier der Kinder am Donnerstagnachmittag auf dem Furtwanger Marktplatz und dem anschließenden Heischen. Rund 400 Kinder hätten sich auf dem Marktplatz versammelt. "Morgen sehen wir weiter", ließ Wehrle offen, wie die Zünfte auf die weitere weltpolitische Entwicklung reagieren werden. "Man muss schauen, was möglich ist und was nicht."