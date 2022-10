78-Jähriger verursacht Unfall in Albstadt

1 Polizei, Feuerwehr und DRK waren im nächtlichen Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Nölke

Am Samstag ist es kurz vor Mitternacht in Albstadt zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen.















Link kopiert

Albstadt-Truchtelfingen - Ein 78 -Jähriger war mit seinem Mini Cooper auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Dort geriet er laut Mitteilung der Polizei zu weit nach rechts und prallte gegen einen geparkten Ford Kuga. Der Aufprall war so heftig, dass der Ford noch auf einen davorstehenden Mercedes geschoben wurde. Anschließend kam der 78 -Jährige nach links von der Fahrbahn ab und blieb schließlich an der dortigen Böschung stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Verursacher Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Er wurde zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik gebracht. Da zunächst davon ausgegangen werden musste, dass der Fahrzeuglenker in seinem Auto eingeschlossen war, und das Auto die Böschung hinabstürzen könnte, rückte die Feuerwehr Albstadt ebenfalls zur Unfallstelle aus.

Der Mini Cooper war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.