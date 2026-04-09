Mit Tretroller ausgebüxt: Vermisster Junge gefährlich nah an Bodenseeufer entdeckt

1 Die Polizei konnte den Jungen wohlbehalten nach Hause bringen. Foto: dpa/Marijan Murat Eine aufmerksame Zeugin entdeckt am Bodensee einen vierjährigen Jungen in Ufernähe. Ihr Eingreifen verhindert Schlimmeres.







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Eine Frau hat nach Polizeiangaben einen vermissten Jungen wohl aus einer gefährlichen Situation am Bodensee gerettet. Sie entdeckte den Vierjährigen am Ufer in Überlingen (Bodenseekreis), wo er seine Klamotten ins Wasser geworfen habe und gefährlich nah am Wasser stand, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe sie die Polizei alarmiert, die den Jungen wieder nach Hause zu seiner Mutter brachte.