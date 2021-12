1 Fabio Weimer (links) und Felix Loch machen auch nächste Saison als Trainerduo beim SV Glatten weiter. Foto: SV Glatten/Rajko Pajdic

Platz vier in der Kreisliga A und Viertelfinale im Bezirkspokal: Der SV Glatten hat bislang eine starke Runde gespielt. Verantwortlich dafür sind die Trainer Fabio Weimer und Felix Loch, deren Verträge verlängert wurden.















Link kopiert

Der SV Glatten verlängert mit seinem Trainerduo Fabio Weimer und Felix Loch. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Dennis Hrastic, Abteilungsleiter des A-Ligisten, und sein Stellvertreter Sebastian Schlaich nutzten die vorgezogene Winterpause, um die vergangene Halbrunde und die Zusammenarbeit mit den Trainern zu analysieren. Man war sich relativ schnell einig, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Trainerduo Fabio Weimer und Felix Loch auf der Riedwiese um eine weitere Saison fortzuführen.

Fabio Weimer geht somit in seine vierte Saison bei den Schwarzgelben. Dabei bleibt er als Spielertrainer in der Hauptverantwortung. Unterstütz wird er weiterhin von Felix Loch, der noch ein Jahr in der Rolle des spielenden Co-Trainers weiterwachsen möchte.

Schlagdistanz zum Relegationsplatz

Die Mannschaft rangiert zur Winterpause auf Rang vier der Kreisliga A 1 im Bezirk Nördlicher Schwarzwald und ist in Schlagdistanz zum Relegationsplatz. Durch das Erreichen des Viertelfinales im Bezirkspokal ist das Team mehr als im Soll. Die Integration der jungen Talente wie Niko Wilding, Daniel Izotov, Fabio Haizmann, Hannes Benner und Caleb Kaupp wird hervorragend vorangetrieben, was den Verein in der Fortführung der Zusammenarbeit mehr als bestätigt, heißt es in der Pressemitteilung.

Gemeinsam möchte der Verein die positive sportliche Entwicklung vorantreiben und nach der Winterpause weiter vorne mitspielen. Der Relegationsplatz ist möglich und im Pokal ist man gegen Bezirksligist SV Gündringen zwar Außenseiter, aber auf der heimischen Riedwiese wird man alles dafür tun, um das Pokalhalbfinale, ein für den Verein historisches Ergebnis, zu erreichen, heißt es in der Mitteilung. Der letzte Einzug in ein Viertelfinale datiert noch aus den 90-er-Jahren.

Neuzugang aus Schopfloch

Im Winter stößt mit Cem Aksakal vom SV Schopfloch ein weiteres 20-jähriges Talent zum Verein.

Die Entwicklung der Mannschaft und talentierter Jugendspieler wird auch in der Saison 2022/2023 im Vordergrund stehen. Eigene Jugendspieler stehen durch die gute Zusammenarbeit in der SGM mit den Vereinen aus Aach, Dornstetten und Hallwangen, in den nächsten Jahren in den Startlöchern. Mittelfristig ist es das Ziel des Vereins, in die Bezirksliga aufzusteigen.