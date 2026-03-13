Mit Tempo 150: Mercedes fährt der Offenburger Polizei gleich zwei Mal davon

Ein Mercedes-Fahrer hat der Polizei am Donnerstagnachmittag in Offenburg und im Neurieder Teilort Altenheim eine Verfolgungsjagd geliefert.
Das Auto mit Augsburger Kennzeichen sollte laut Polizei an einer Tankstelle einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt den Weisungen der Beamten Folge zu leisten, gab der Fahrer plötzlich Gas, überholte trotz Gegenverkehr einen weiteren Verkehrsteilnehmer und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Teilorts Zell-Weierbach.