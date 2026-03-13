Mit Tempo 150: Mercedes fährt der Offenburger Polizei gleich zwei Mal davon

Ein Mercedes-Fahrer hat der Polizei am Donnerstagnachmittag in Offenburg und im Neurieder Teilort Altenheim eine Verfolgungsjagd geliefert.

Das Auto mit Augsburger Kennzeichen sollte laut Polizei an einer Tankstelle einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt den Weisungen der Beamten Folge zu leisten, gab der Fahrer plötzlich Gas, überholte trotz Gegenverkehr einen weiteren Verkehrsteilnehmer und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Teilorts Zell-Weierbach.

Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometer pro Stunden und der riskanten Fahrweise brach die Polizei die Verfolgung ab.

Gegen 18.30 Uhr wurde das selbe Fahrzeug erneut in der Altenburger Allee in Offenburg festgestellt. Auch hier versuchte der Mercedes-Fahrer sich der Polizei zu entziehen.

Polizei bittet Zeugen der Verfolgungsfahrt um Hinweise

Seine Geschwindigkeit betrug laut Polizei außerorts mehr als 150 Stundenkilometer. Im Bereich des Pumpwerks Neuried-Altenheim verloren die Beamten den flüchtenden Wagen aus den Augen.

Die Polizei bittet Zeugen, die durch die Fahrweise Mercedes CLS 500 gefährdet wurden oder Hinweise zum Fahrer geben können, sich unter Telefon 0781/21 42 00 beim Verkehrsdienst Offenburg.