Mit Tempo 150 durch die Dunkelheit: So war die Rallyeparty bei Oliver Bliss in Kippenheim

So war die Rallyeparty bei Oliver Bliss in Kippenheim

1 Oliver Bliss stand mit seinem Skoda Fabia R5 (rechts) für die Taxifahrten bereit. Neben ihm steht der Porsche 911 von Walter Röhrl in den Startlöchern. 20 Wagen waren insgesamt bei der Saisonabschlussparty im Einsatz. Foto: Lübke

Die Saisonabschlussparty des Kippenheimer Rallyefahrers Oliver Bliss hat am Samstag viele Adrenalinjunkies angelockt. Mit den spektakulären Fahrzeugen ging es rasant durch den Wald und über die Felder. Ein Wagen landete mit Plattfuß am Straßenrand.









Link kopiert



Der Geruch von Benzin in der Nase, das Dröhnen der Motoren im Ohr und bei der wilden Fahrt ein Kribbeln am ganzen Körper: Die Saisonabschlussparty beim Kippenheimer Rallyefahrer Oliver Bliss sprach gleich auf mehreren Ebenen die Sinne an. Höhepunkt waren zweifelsohne die Taxifahrten, zu denen 20, teils sehr exotische, Rallyewagen auf dem Gelände von Bliss Autosport bereit standen.