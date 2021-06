1 Dieses niedliche Ferkel und weitere Tiere gilt es bei einer Suchrallye durch die Rottweiler Museen aufzuspüren. Foto: Stadt Rottweil

Die städtischen Museen Rottweils beteiligen sich an der Aktion "Rottweil Mit(t)-Sommer". Suchaufgaben nehmen dabei Familien und Kinder mit auf Entdeckungstour durch Stadtmuseum, Lorenzkapelle und Dominikanermuseum.

Rottweil - Unter dem Motto "Rottweil Mit(t)-Sommer" starten das Innenstadtmanagement, der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) sowie die Wirtschaftsförderung der Stadt Rottweil bis 4. Juli eine Verkaufsaktion in der Innenstadt. Zusätzlich bieten die Rottweiler Museen in diesem Zeitraum eine Suchrallye durch alle drei Museen. "Vor allem Familien mit Kindern sind eingeladen, die Museen zu entdecken", lockt Museumsleiterin Martina Meyr: "Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle, und es muss auch nicht alles am selben Tag besichtigt werden."

An der Kasse gibtes einen Stempel

Museumspädagogin Sophia Miller hat ein Quiz zusammengestellt. Wer alle Tiere im Museum findet und die Aufgaben löst, bekommt einen Stempel an der jeweiligen Museumskasse. Als Partner der Aktion hält der GHV gemeinsam mit der ENRW für alle Kinder mit einem vollständig ausgefüllten Quizbogen eine kleine Überraschung bereit. Diese kann bei Vorlage des abgestempelten Quizbogens im Aktionszeitraum in den teilnehmenden Rottweiler Geschäften in der Innenstadt eingelöst werden.

Da in diesem Jahr der internationale Museumstag im Mai ausschließlich digital stattgefunden hat, wird es am Sonntag, 27. Juni, freien Eintritt im Dominikanermuseum in Rottweil geben. Während im Stadtmuseum neben der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte die Ausstellung "Building a home for skateboarding" von Rob Hak zu sehen ist. Das Dominikanermuseum bieten mit Ausstellungen zu den Römern und mittelalterlicher Kunst sowie mit den Ausstellungen "Kunst und KSK II – aus der Sammlung der Kreissparkasse Rottweil: regional – national – international" einen Einblick in drei ganz unterschiedliche Epochen. Und in der Lorenzkapelle bilden die anlässlich seines 100. Geburtstags ausgestellten Werke von Siegfried Haas einen spannenden Kontrast zu den gotischen Steinbildwerken.