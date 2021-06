In der Innenstadt ist endlich wieder was los

2 Seifenblasen und Kinder – das passt zusammen.Foto: Zelenjuk Foto: Schwarzwälder Bote

Mit(t)sommer: GHV-Aktion zieht vor allem am Samstag / Blasmusik vom Balkon sorgt für Überraschung

Rottweil (kw). Vom Balkon beim Café Schädle aus hat die Stadtkapelle Rottweil am Samstagmorgen ein deutlich hörbares Lebenszeichen ausgesandt. Die Besucher des Wochenmarktes und der Mit(t)sommer-Aktion freuten sich über das überraschende musikalische Ständchen.

Das Platzkonzert in luftiger Höhe war spontan angesetzt worden. Nur wenige wussten im Vorfeld darüber Bescheid. Die Initiative für diese erste Aktion – weitere werden in den nächsten Wochen folgen – ging von Kulturrottweil, dem Dachverband der Kultur treibenden Vereine in der Stadt aus. Die Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto: "Wir sind noch da." An verschiedenen Samstagen sollen zur Zeit des Wochenmarktes kulturelle Darbietungen der Mitgliedsvereine von Kulturottweil stattfinden. Nicht nur musikalische Auftritte, auch Theaterführungen, Kunstaktionen sowie weitere Veranstaltungen seien geplant, war zu erfahren. Wer auftritt und was geboten wird, wird im Vorfeld nicht bekannt gegeben. Für die Auftaktveranstaltung hatte Johannes Nikol, der Dirigent der Stadtkapelle, ein zehnköpfiges Blechbläserensemble zusammengestellt.

Auch den restlichen Samstag war in der Rottweiler Innenstadt – der GHV-Aktion sie Dank – eine Stimmung fast wie vor der Corona-Pandemie. Die Weihnachtsmarkthütten, die entlang der Hochbrücktorstraße für den Rotteiler Mit(t)sommer aufgestellt worden waren, zogen so manchen Kauflustigen an. Eine Attraktion für die Kinder und für die Fotografen waren Clown Klausi Klücklich und dessen große Seifenblasen. Kostenlose Stadtführungen rundeten am Samstag und Sonntag die Aktion ab. Der Rottweiler Mit(t)sommer dauert noch bis 4. Juli.