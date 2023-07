Mit seinem Stand beim Stadtfest am heutigen Samstag will der interkulturelle Beirat eine Möglichkeit bieten, ins Gespräch zu kommen. Bei der Versammlung informierte Guido Schöneboom zudem über die Idee des „dritten Ortes“ in der Lahrer Innenstadt, der einen Ausgleich zu Familie und Beruf bieten soll.

Stadtfest und das Fest der Kulturen am heutigen Samstag sind eine gute Gelegenheit, dass sich die Mitglieder des Interkulturellen Beirates präsentieren können. Charlotte Morton, die Integrationsbeauftragte der Stadt Lahr, und Thi Dai Trang Nguyen, eine der drei Sprecherinnen des Gremiums, warben bei der Sitzung am Donnerstag für Präsenz am Stand auf dem Marktplatz.

„Wer am Samstag nicht da ist, der muss eine gute Ausrede haben“, sagte Morton. Nguyen ergänzte, dass es beim Stand des Beitrags viele Möglichkeiten gebe, mit den sicher vielen Besuchern beider Feste ins Gespräch zu kommen. „Wir zeigen so unsere Gesichter.“

Von 16 bis 21 Uhr auf dem Stadtfest präsent

Diese Präsenz sei beim Stadtfest 2019 ein voller Erfolg gewesen. Nguyen bedauerte, dass es beim Plan, wer der Mitglieder wann am Stand sein würde, noch Lücken gebe. „Kommen Sie am Stand vorbei“, lautete der Appell der Sprecherin an einige der Mitglieder des Beirates, die bei beiden Festen am Samstag andere Verpflichtungen haben. Andreas May (Amt für Soziales, Schulen und Sport) ergänzte hier, dass es diesen Stand in der Zeit von 16 bis 21 Uhr geben würde. Auf der Bühne des Marktplatzes tritt danach „El Flecha Negra“ auf. Das Flair und die Rhythmen der Freiburger Band wären dann einem weiteren Austausch weniger förderlich.

Eine kurze Information gab Bürgermeister Guido Schöneboom zur Idee des „dritten Ortes“. Dieser soll Derzeit wird überlegt, ob die Mediathek aus den beengten Räumen im Haus zum Pflug in das weit größere Gebäude der Sparkasse in der Schillerstraße umziehen könnte. Dieser soll einen Ausgleich zu Familie und Beruf bieten. Überlegungen gelten – unter anderem – auch für die städtische Galerie im Alten Rathaus und das Mehrgenerationenhaus am Urteilsplatz. Schöneboom stellt eingangs klar, dass es die Sparkasse weiterhin am gewohnten Standort in der Lahrer Innenstadt geben wird. Eine Machbarkeitsstudie, die ergebnisoffen ist, soll bis Ende des Jahres vorliegen. Es gehe auch darum zu prüfen, ob diese Idee, einen Teil der Sparkasse anderweitig zu nutzen, finanzierbar sei. Geplant ist, dass der niederländische Architekt Aat Vos das Projekt in Lahr vorstellen soll. Schöneboom versprach, dass sich diese Präsentation lohnen wird. Ein genauer Termin im Herbst steht derzeit noch nicht fest. Nguyen informierte, dass die Wochen gegen Rassismus im Frühjahr sehr gut besucht waren. Was der Interkulturelle Beirat im kommenden Jahr bei den interkulturellen Tagen in der Stadt plant, wird Thema der nächsten Sitzung im Herbst sein.

Infos zur Kommunalwahl für Migranten in Lahr

Sana Ahmad-Hussein Alyaaqubi, die zweite der drei Sprecher des Beirates, warb für Aktionen, um Migranten in der Stadt zu zeigen, wie sie an Wahlen teilnehmen können. Im Juni 2024 finden die Kommunalwahlen und die Europawahlen statt. Der Vorschlag fand Zustimmung. Einig war sich der Rat, dass es auch darum gehen wird, den entsprechenden Mitbürgern zu zeigen, wie und wo sie wählen können.

Neu im Beirat

Bürgermeister Guido Schöneboom begrüßte Hadi Sayed Ahmad als neues Mitglied im Interkulturellen Beirat, der künftig an den Beratungen als Vertreter des Jugendgemeinderates teilnimmt. Der Dezernent wünschte dem Vertreter der Jugendlichen in der Stadt, dass er die Arbeit des Interkulturellen Beirates um die Sicht der Jüngeren ergänze.