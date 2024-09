Mit Stadtgulden finanziert: Flüchtlinge in Lahr erhalten Fitnessanlage

Bei der Einweihung der Anlage waren rund 30 Personen anwesend, vor allem aus den Reihen der Stadtverwaltung, der Bewohner vor Ort und der ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfer. Heimfried Furrer vom Freundeskreis erinnerte daran, dass die Anlage genau die Summe gekostet habe, die dem Freundeskreis beim Bürgerbudget Stadtgulden zugesprochen worden war – nämlich 10 000 Euro.

Die Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau habe es mit der gleichen Summe ermöglicht, die Anlage fachgerecht aufzubauen und für den entsprechenden Fallschutz zu sorgen.

Die Anlage steht auf einer schönen grünen Fläche mit altem Baumbestand auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Flüchtlingsunterkunft der Stadt auf dem Flugplatzareal, Rainer-Haungs-Straße 33/35. Damit ist sie für jedermann öffentlich zugänglich – und das ist Absicht. „Denn die Anlage soll ein Ort der Begegnung werden, an dem Einheimische, Migrantinnen und Migranten ganz einfach ins Gespräch kommen und miteinander Sport treiben können“, hebt die Stadt in ihrer Pressemitteilung hervor. Künftig sollen vor Ort wöchentlich Einführungskurse in die Sportart Calisthenics angeboten werden.

„Wir haben dieses Projekt in Lahr gerne mit 10 000 Euro unterstützt“, betonte Klaus Bühler von der Sparkasse Offenburg/Ortenau. Die Sparkasse speise in die Regionalstiftung jedes Jahr drei Millionen Euro ein, erläuterte er. Das Geld werde in den Kommunen nach einem festgelegten Schlüssel wieder ausgeschüttet. Es gehe dabei darum, in der Region einen sozialen Mehrwert für alle zu schaffen.

Andreas May, bei der Stadtverwaltung unter anderem zuständig für den Stadtgulden und für die Umsetzung der einzelnen Projekte, ergänzte: „Es hat alles reibungslos geklappt – bei schneller, guter Absprache mit dem Freundeskreis Flüchtlinge und den jeweiligen Fachstellen der Stadt Lahr.“